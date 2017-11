An- und Abmeldescripts nur bei Neustart

Hallo

Ich möchte bei jedem Herunterfahren und Hochfahren eine Mail versenden lassen. Dies realisiere ich mit dem Progrämmchen "sendemail.exe". Ich habe dieses bei den An- und Abmeldescripts eingetragen bei den Gruppenrichtlinien, dazu die entsprechenden Paramter.

Nun funktioniert das Ganze leider nur bei einem richtigen Neustart (Neu starten). Wenn ich nur herunterfahre und wieder einschalte, wird kein Mail versendet, das Script also anscheinend nicht behandelt. Was ist da los? Hat das was mit dem "neuen" Standby-Modus beim Herunterfahren zu tun, der seit Windows 8 zum Einsatz kommt? Gäbe es eine Alternative, um mein Vorhaben trotzdem zu realisieren, ohne diesen Modus auszuschalten?

Ach ja, das Ganze in der Aufgabenplanung habe ich auch schon gemacht. Das klappt zwar beim Anmelden, aber fürs Abmelden oder Herunterfahren gibt es keinen Trigger...

Gruss und Dank

Thomas