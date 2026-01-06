Hier mal ein Artikel zum Rundfunkbeitrag

Ja, die Privaten können das alles besser...

Hat keiner behauptet - und ich schon gar nicht!!

Neoliberalsprech auf einem Nachrichtenportal, das wie T-Online nach wie vor selbst von der einstigen Monopolstellung der Deutschen Post und dem von der Telekom geerbten übermächtigen Telefonnetz profitiert.

Natürlich - ist mir auch bekannt - und ist schlicht zum Kotzen. Die Deutsche Post lebt seit Jahren nach dem Grundsatz:

"Leider mussten wir schon wieder die Gebühren erhöhen - aber trösten Sie sich, werter Kunde - dafür haben wir im Gegenzug ja auch unsere Leistungen eingeschränkt und bieten im Zustelldienst vor allem wenige und prekäre Arbeitsplätze an; vorzugsweise an Migranten, die kaum die deutsche Sprach beherrschen. - Verschicktes Paket beim Empfänger nicht angekommen? - Hihihi - Versuchen Sie mal die Versicherungssumme zu kassieren.....".

Mithilfe der auf diese Weise erwirtschafteten Gewinne baut die Deutsche Post (DHL) sich so langsam zum weltweit größten Anbieter von Paketdiensteistungen aus. "Briefe? Seien Sie froh, wenn die überhaupt mal ankommen!".

Die Post hat ja versucht, die Briefbeförderung ganz abzugeben, aber zum Glück hat der Gesetzgeben denen da auf die Finger gekloppt (aber wie lange noch?).

Ja, auf den neoliberalen Medienkampagnen-Punkt. T-Online halt...

Ja - T-Online halt. Aber wenn ich mir die Inhalte so anschaue..... Die Tagesschau wird immer mehr zur Tagesshow (OK - auch zum Gruselkabinett, die Weltlage betreffend).

Und Sendungen, die politische Bildung befördern könnten, werden bevorzugt zu Zeiten ausgestrahlt, zu denen Otto-Normal-Arbeitende längst im Bett liegen, um am nächsten Tag ihre Ware (Arbeitskraft) auf dem Markt anbieten zu können. - Vorzugsweise zu Entlohnungen, die die der Inflationsrate schon lange nicht mehr gerecht werden.

Dafür hohle Krimis bis zum Erbrechen. Und gegen diese Aussage wirst du auch nichts einwenden können.

Wie gesagt: Ich habe nie behauptet, die Privaten würden das besser machen. Im Gegenteil: Die sind viel schlimmer.

Und nun stellt sich mir die Frage, ob du mich mißverstehen wolltest....