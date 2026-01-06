Hier mal ein Artikel zum Rundfunkbeitrag

Ist zwar von Stroer Medien, aber ich finde, dort wird die Problematik auf den Punkt gebracht:
https://www.t-online.de/nachrichten/tagesanbruch/id_101069430/ard-und-zdf-sind-kaputt.html
Ja, die Privaten können das alles besser... Neoliberalsprech auf einem Nachrichtenportal, das wie T-Online nach wie vor selbst von der einstigen Monopolstellung der Deutschen Post und dem von der Telekom geerbten übermächtigen Telefonnetz profitiert.
Ach und wer sind denn "die Privaten" in Deutschland, von denen Florian Harms hier sein Tagesloblied singt? Pispers vergessen? Soll ich es verlinken?
Wenn die Öffentlichen weg sind, übernehmen die 5 fetten deutschen Medienkonzernmaden auch noch den Rest. Und wer nutzt dann noch die Öffentlichen, wenn es nur noch Nachrichten gibt? Schon jetzt ist es schwierig für die Öffentlichen gegen Massenverblödung durch die Unterhaltungsdauerberieselung durch Streamingportale anzukommen. Wenn anspruchsvolles Fernsehen gefragt wäre, warum gibt es dann einen Sender wie RTL?
"Angesichts steigender Lebenshaltungskosten kann das so nicht weitergehen."
Aha, die Öffentlichen sind nun auch daran Schuld, dass Milliardenkonzerne und die dahinter stehenden Banken- und Versicherungskonzerne die Mieten in die Höhe treiben und auch der Rest der Wirtschaft wegen genau solch einem Neoliberalsprech von fetten superreichen Konzernen beherrscht wird. 18,36€? Dafür kann man wieviele Quadratmillimeter Wohnung in Berlin mieten?
auf den Punkt gebracht
Ja, auf den neoliberalen Medienkampagnen-Punkt. T-Online halt...
Ja, die Privaten können das alles besser...
Hat keiner behauptet - und ich schon gar nicht!!
Neoliberalsprech auf einem Nachrichtenportal, das wie T-Online nach wie vor selbst von der einstigen Monopolstellung der Deutschen Post und dem von der Telekom geerbten übermächtigen Telefonnetz profitiert.
Natürlich - ist mir auch bekannt - und ist schlicht zum Kotzen. Die Deutsche Post lebt seit Jahren nach dem Grundsatz:
"Leider mussten wir schon wieder die Gebühren erhöhen - aber trösten Sie sich, werter Kunde - dafür haben wir im Gegenzug ja auch unsere Leistungen eingeschränkt und bieten im Zustelldienst vor allem wenige und prekäre Arbeitsplätze an; vorzugsweise an Migranten, die kaum die deutsche Sprach beherrschen. - Verschicktes Paket beim Empfänger nicht angekommen? - Hihihi - Versuchen Sie mal die Versicherungssumme zu kassieren.....".
Mithilfe der auf diese Weise erwirtschafteten Gewinne baut die Deutsche Post (DHL) sich so langsam zum weltweit größten Anbieter von Paketdiensteistungen aus. "Briefe? Seien Sie froh, wenn die überhaupt mal ankommen!".
Die Post hat ja versucht, die Briefbeförderung ganz abzugeben, aber zum Glück hat der Gesetzgeben denen da auf die Finger gekloppt (aber wie lange noch?).
Ja, auf den neoliberalen Medienkampagnen-Punkt. T-Online halt...
Ja - T-Online halt. Aber wenn ich mir die Inhalte so anschaue..... Die Tagesschau wird immer mehr zur Tagesshow (OK - auch zum Gruselkabinett, die Weltlage betreffend).
Und Sendungen, die politische Bildung befördern könnten, werden bevorzugt zu Zeiten ausgestrahlt, zu denen Otto-Normal-Arbeitende längst im Bett liegen, um am nächsten Tag ihre Ware (Arbeitskraft) auf dem Markt anbieten zu können. - Vorzugsweise zu Entlohnungen, die die der Inflationsrate schon lange nicht mehr gerecht werden.
Dafür hohle Krimis bis zum Erbrechen. Und gegen diese Aussage wirst du auch nichts einwenden können.
Wie gesagt: Ich habe nie behauptet, die Privaten würden das besser machen. Im Gegenteil: Die sind viel schlimmer.
Und nun stellt sich mir die Frage, ob du mich mißverstehen wolltest....
Viel gibt es nicht zu verstehen/misszuverstehen, wenn du nur schreibst:
aber ich finde, dort wird die Problematik auf den Punkt gebracht
Ich lese das als: Trifft meine Meinung/bin der selben Meinung.
Was du nun schreibst, ist etwas ganz anderes.
Du liest offenbar das, was du gern verstehen würdest, um mir an Bein pissen zu können. Das, was ich jetzt erklärenderweise schrieb, das ist meine Meinung. Und die stimmt zufällig mit dem überein, was die öffentlich rechtlichen machen:
Krimis bis zum Abwinken (und politische Bildung und Aufklärung zur Schlafenszeit). Amen.
Keine Ahnung, was es da zu interpretieren gibt. Amen (im Sinne von "Basta").
Mach die Augen auf! Florian Harms geht es nicht nur um die Programmgestaltung, er will die Öffentlichen zu Nieschensendern zusammenkloppen, die am Ende keiner mehr einschaltet:
... Berichterstattung über die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen, sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse. Alles andere gehört in die Hände privater Medien
Also in die Hände aktueller und zukünftiger Medienkonzerne, die garantiert mehr als 18,36€ im Monat von jedem wollen, egal ob arm oder reich.
Verbibsch! Das hatte ich doch in der Eile überlesen, sorry! So gesehen gebe ich dir Recht.
Auf der anderen Seite aber bleibt, dass die ÖR ein beschissenes Programm bieten und ihr eigentlicher Auftrag, politische Bildung und kritische Berichterstattung auf der Hatz nach Quoten hinter beschissenen Krimis erst zur Schlafenszeit ausgestrahlt werden, wenn Quoten nicht mehr wichtig sind.
So betrachtet kommen die ihrem Auftrag zwar immer noch nach, aber erreichen die meisten Bürger damit nicht mehr und nehmen das zugunsten der Einschaltquoten billigend in Kauf. So betrachtet sind sie nicht mehr viel besser, als die Privaten.
Ende, over, out und Amen im Sinne von Basta.
Auf der anderen Seite aber bleibt, dass die ÖR ein beschissenes Programm bieten
Das ist eine an den Haaren herbeigezogene Behauptung, die u.a. nach wie vor davon ausgeht, dass TV linear sein muss. Krimis musst du nicht sehen, es gibt massig andere Angebote, für die man gar nicht mehr die Zeit hat, alles anzusehen.
Kosten: Was kostete Sport im TV 1995 und was heute? Fußball ist fast nur noch bei den Privaten zu haben und man muss mehrere Sender teuer abbonieren. Kein Wort bei Florian Harms davon, einfach nur pauschale Summen angegeben und angeblich würde es für die Verbraucher bei den Privaten billiger. Man muss nur wie Florian Harms wissen, dass die Leser, die sowas gern lesen, mit den Scheuklappen rumrennen, die die Privaten ihnen seit Jahrzehnten verpasst haben.
Der Krimi-Gewaltvorwurf: Lächerlich. Ob Shakespeare, Schiller, Hugo, Dostojewski, Dickens, die Gebrüder Grimm oder Walt Disney, Unterhaltung und die Weltliteratur sind und waren schon immer auch gewalttätig. Die Öffentlichen können die Regeln des Erzählens nicht ändern. Es braucht immer auch ein Gut und ein Böse, ansonsten entsteht schnell Langeweile. Aber von Florian Harms kommt diesbezüglich NULL, dafür bräuchte es ja auch eine bildungsinteressiere Leserschaft, die ich definitiv nicht bei t-online verorten würde...
Das ist eine an den Haaren herbeigezogene Behauptung, die u.a. nach wie vor davon ausgeht, dass...
Millionen von Zuschauern, haupts. ältere Mitbürger, eben keine Streams empfangen können, weil sie gar kein Internet haben.
Kosten: Was kostete Sport im TV 1995 und was heute?
Alberner Vergleich, was kostete Schokolade 1995 und was heute?
Lächerlich. Ob Shakespeare, Schiller, Hugo, Dostojewski, Dickens, die Gebrüder Grimm oder Walt Disney, Unterhaltung und die Weltliteratur sind und waren schon immer auch gewalttätig.
Die zeigten aber nicht in Bild und Ton, wie man genüsslich jemanden umbringt.
dafür bräuchte es ja auch eine bildungsinteressiere Leserschaft, die ich definitiv nicht bei t-online verorten würde...
Wo würdest du diese den vermuten? Eventuell in den Verwaltungshierarchien der ÖR? LOL...
Alberner Vergleich, was kostete Schokolade 1995 und was heute?
Da sieht man, dass du den von mir kritisierten Beitrag überhaupt nicht gelesen hast, da wird nämlich genau so argumentiert:
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 1995 betrugen die Gesamteinnahmen der Öffentlich-Rechtlichen noch 5,9 Milliarden Euro. 2017 waren es schon 8,8 Milliarden – heute sind es ...
Das Jahr 1995 war von mir deshalb bewusst gewählt! Um das zu erkennen, müsste man Grips haben und nicht nur wie du immer nur aus dem Bauch stänkern wollen und meine Argumente pauschal als Schwachsinn beschimpfen.
Hallo winni,
politische Bildung und Aufklärung
Im öffentlich rechtlichen Rundfunk Der Witz war gut!
27.07.2010 Nach heftiger Kritik hat Landes-Sozialministerin Aygül Özkan (CDU) die geplante "Mediencharta für Niedersachsen" gestoppt. https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/ministerin-ozkan-stoppt-mediencharta-1833595.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Cosmo_TV Wurde Cosmo TV am 18. Oktober 2015 durch Merkel eingestellt?
Die CDU-nahen Mitglieder des ZDF-Verwaltungsrates sollen zuvor auf seine Ablösung gedrängt haben, weil Herles wiederholt scharfe öffentliche Kritik am damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl geübt hatte" https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Herles
Aktuelle Neutralität vom öffentlich rechrlichen Rundfunk:
22.01.2024 — Die „Berliner Zeitung“ titelte daraufhin: „Grüne nimmt Einfluss auf die Tagesschau: Berichte über Demos gegen AfD statt Bauernproteste“ https://www.welt.de/politik/deutschland/article249619246/Gruene-Rundfunkraetin-beschwert-sich-ueber-Tagesschau-Koenig-statt-Demo.html
01.05.2024 — Islamistin Khola Maryam Hübsch (43) schwärmte in der ARD-Talkshow „hart aber fair“ für Kalifat und Scharia. Unfassbar: Sie sitzt im Rundfunkrat." https://www.bz-berlin.de/deutschland/kann-islamistin-rundfunkraetin
Die Privaten Sender berichten häufig wesentlich objektiver. Z.B Spiegel TV Sendung aus Duisburg Marxloh.
Die Privaten Sender berichten häufig wesentlich objektiver. Z.B Spiegel TV Sendung aus Duisburg Marxloh.
Die gehören ja auch alle nicht zur FunkeMediaGroup! Der Rest (bis auf Arte&Consorten) aber gehört leider schon lange dieser Meinungsmacher-Mafia!
Wenn anspruchsvolles Fernsehen gefragt wäre,
Könnte man ARD und ZDF einmotten. Diese mit anspruchsvollem Fernsehen in einem Atemzug zu nennen, grenzt an Volksverblödung.
Natürlich, wenn jemand auf blöden Krimis steht und Anregungen für eigene Gewaltexzesse sucht, kann hier schon im Kinderprogramm (Zeiten in denen Kinder unbeaufsichtigt Fernsehen konsumieren können) fündig werden.
Natürlich möchten sie in dieser Hinsicht nicht hinter RTL, RTL2, SAT1 und Co. zurückstehen, geht es doch immer nur um Einschaltquoten, obwohl die ÖR vom Bürger zwangssubventioniert werden.
Gut dass es noch Ausweichsender gibt, die sogar teilweise von den ÖR-Anstalten finanziert werden, oder aber nicht kostenlos sind.
18,36€? Dafür kann man wieviele Quadratmillimeter Wohnung in Berlin mieten?
Pure Polemik, der durchschnittliche Mietpreis in Berlin liegt bei ca.15€/m², ja Berlin ist groß und die Mieten sind sehr unterschiedlich, sind sie aber in München und Frankfurt auch. Dabei gibt es in jeder Stadt preiswerte und teure Wohngegenden.
Dabei gibt es in jeder Stadt preiswerte ... Wohngegenden.
SUPER! Hatterchen weiß, wo man in Berlin günstig mieten kann. Ich schicke dir gleich 5000 Studenten vorbei, denen du mit deinem Expertenwissen sicher sofort günstigen Wohnraum in Berlin vermitteln kannst!
Ach Wespe, bist du wirklich so naiv, oder doch bildungsfern? Hattest du auch schon keine Mathe?
18,36€? Dafür kann man wieviele Quadratmillimeter Wohnung in Berlin mieten?
Mehr als 1.000.000 du Schlaumeier....
Mein Expertenwissen basiert auf dem Berliner Mietspiegel, den sich jeder den es interessiert im Internet aufrufen kann.
Mit deiner linkem Polemik kannst du höchstens bei deinesgleichen um Beifall heischen.
Hattest du auch schon keine Mathe?
Mit deiner linkem Polemik
Du hattest auf jedem Fall schon keine Deutsch... Aber was von bildungsfern und naiv schwätzen. Aber warum genau sein, es geht dir ja eh nur um Krawall.
Du bist ja so kleinkarriert, m und n liegen direkt beieinander. Ich kann dir zukünftig jeden deiner Tippfehler auf die Deutschnote anrechnen.
es geht dir ja eh nur um Krawall.
Nein, interessiert mich überhaupt nicht. Du bist hier der "Ober-Krawallnik"
Ich bemühe mich nur, deine Polemik ins richtige Licht zu rücken, ich schlucke deinen Schwachsinn nicht kritiklos.
Ich wollte ja erst "ins rechte Licht" schreiben, aber das mag ich ebenso wenig wie das linke Licht...
Was für ein Geschwurbel wieder einmal.
Deutschland ist mit seinem TV-Gebühren ganz vorne dabei.
Es geht auch ganz anders und ich weiß, von was ich rede:
Kostenfaktoren für TV in Frankreich:
In Österreich kostet der Empfang von ORF1, ORF2 und Co. durch den obligatorischen ORF-Beitrag von einheitlich 15,30 € pro Monat, zuzüglich variabler Landesabgaben, die je nach Bundesland anfallen; die Programme sind aber auch kostenfrei über verschiedene Empfangsarten wie Antenne oder Satellit in HD zu sehen, wenn man sich einmalig bei simpliTV (Antenne) registriert, wobei dann nur der Beitrag und eventuelle Landesabgaben anfallen.
Wobei in Österreich z.B. die Formel 1, Tennis, Motor-GP usw. komplett im Monatspreis enthalten ist!
Von solche Zuständen kannst du in Deutschland nur träumen, hier wird hingelangt für irgendwelche Bergdoktoren, Schiffsserien und sonstigen Mist plus Uraltfilme!
Arte, 3 SAT, Phönix, ZDFInfo kann man wirklich anschauen, den Rest kann ich jedenfalls vergessen. (meine subjektive Meinung).
Interessant und bezahlbar ist noch Waipu-TV, aber das ist ein anderes Thema...
Ich kann dir sagen, wo Deutschland (in Europa) ganz vorne dabei ist, bei der Dummheit der Bürger.
Diese lassen sich wie dumme Kinder am Nasenring von ihren Politikern, die unter der Aufsicht von Lobbyisten ihr Dasein fristen, durch die Gebühren und Steuernarena ziehen.
Guck dir doch mal die Renten bei unseren Nachbarn an, da bekommt man doch Tränen in die Augen.
Aber ja, das sind alles andere Themen.
Guck dir das Weltgeschehen momentan an, die Großen fressen nun die Kleinen wie es ihnen in den Kram passt.
Keiner von den großen drei der die Finger bei sich hält. China wird als nächstes Taiwan annektieren und die Schutzmacht Amerika wird die Finger stillhalten.
Ob die Nato sich rührt, wenn der Ami Grönland überfällt?
Wir hatten gute Jahre, die sollten wir in Erinnerung behalten.
Wir hatten gute Jahre, die sollten wir in Erinnerung behalten.
Traurig, aber wahr. Die guten Jahre sind vorbei. Die Zukunft..... Gut, dass wir nicht in die Zukunft schauen können....
Von solche Zuständen kannst du in Deutschland nur träumen, hier wird hingelangt für irgendwelche Bergdoktoren, Schiffsserien und sonstigen Mist plus Uraltfilme!
Ja, aber nicht nur. Es fließt viel zu viel Geld in den Verwaltungsapparat.
Tom Buhrow, der ehemalige Chef vom WDR, hat pro Jahr ca. 428.000 € "verdient". Hinzu kommen Sachleistungen (Chauffeurservice, Bahncard 100 von ca. 10.000 bis 25.000 Euro).
Nach Beendigung der Dienstzeit gibt es natürlich eine richtig fette Rente ... auf Kosten des Gebührenzahlers, geschätzt 20.000 bis 25.000 € Ruhegehalt.
Seine Nachfolgerin bekommt "nur noch" 348.000 € (aufgrund der "Sparmaßnahmen", wie die ARD betont).
Zum Vergleich: Der Bundeskanzler bekommt 360.000 €.
Und dann gibt es natürlich noch den SWR, den NDR, das ZDF usw. usw.
Markus Lanz bekommt angeblich 1,9 Mio im Jahr.
Die Rundfunkgebühren könnten meiner Meinung nach locker halbiert werden, weil es drastische Einsparungspotenziale gibt.
Muss der WDR beispielsweise neben dem TV-Programm 9 Radioprogramme haben?
Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterschreiben und mich aufregen, aber ich denke, es reicht erstmal.
Interessant und bezahlbar ist noch Waipu-TV
Die Rundfunkgebühr muss natürlich zusätzlich bezahlt werden.
Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen ...
Ich schlage das 4-3-7-3 System vor.
Also 4 Sekunden Einatmen, 3 Sekunden Halten, 7 Sekunden Ausatmen, 3 Sekunden Halten und dann wieder von vorne...
Wird man gleich viel ruhiger!
Der ÖRR nahm 2025 10,4 Milliarden Euro ein. Für 2026 rechnet man mit Gesamteinahmen von 10,6 Milliarden. Dank des Zwangsbeitrags hat Deutschland damit den umsatzstärksten Rundfunk der Welt.
Zum Vergleich muß die BBC mit 6,4 Milliarden auskommen.
https://www.welt.de/kultur/medien/article69579c83392c7b91b7cd23ef/ard-zdf-und-deutschlandradio-nahmen-im-vergangenen-jahr-10-4-milliarden-euro-ein.html?social.weltsociallinkedin
https://www.telepolis.de/article/Rundfunkbeitrag-Rekordeinnahmen-und-die-Frage-nach-dem-Gegenwert-11132999.html
Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterschreiben und mich aufregen, aber ich denke, es reicht erstmal.
Ganz genau. Da geht es dir wie mir.
Die Rundfunkgebühr muss natürlich zusätzlich bezahlt werden.
Ja. - "Toller" Trick!
Arte, 3 SAT, Phönix, ZDFInfo kann man wirklich anschauen, den Rest kann ich jedenfalls vergessen.
Dem kann ich nur zustimmen!