Die GEZ kriminalisiert EHRLICHE Beitragszahler!

Ziemlich überrascht war ich, als ich heute einen Mahnbescheid (vom 2.5.23) bekam über angeblich nicht gezahlte 86,60€!

Tatsächlich wurde per Dauerauftrag jedem Monat zu Monatsbeginn 18,36€ per Dauerauftrag überwiesen!

Nun entdeckte ich - per Zufall - daß bisher 4-mal der Betrag in diesem Jahr zurückgebucht wurde, und zwar meist schon am nächsten Tag.

Vielleicht bin ich ja nur paranoid, aber für mich sieht das nach einer neuen Masche aus.

Ich sehe hier ein Indiz für Vorsatz - höflich ausgedrückt.

Niemand kann mich zwingen, im Voraus über Monate zu zahlen. Die monatliche Zahlungsweise ist mein gutes Recht!

Ich empfinde dieses Vorgehen detr GEZ als schamlos und verlogen!