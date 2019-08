Ist ja schon lange her.....

....dass hier was geschrieben wurde! Wurde der Widerstand mittlerweile aufgegeben? Oder woran liegt es?

Der eigentlich Grund, warum ich hier mal wieder was schreibe, ist der, dass es hier einen aktuellen Vergleich gibt, wieviel in anderen Ländern in Europa jährlich an Rundfunkgebühren erhoben wird: https://winfuture.de/infografik/20917/Rundfunkgebuehren-im-Laendervergleich-1566914018.html

Sieht doch gar nicht so schlecht aus, der Beitrag in Deutschland ist mehr oder weniger gutes Mittelmaß. Da hätten andere Länder bzw. deren Einwohner mehr Grund zu meckern, als es hier in Deutschland der Fall ist.....