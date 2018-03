„GEZ im Ausland“

Frage beim Hotelbetreiber brachte, das unsere GEZ auch im Ausland Geld eintreiben will.

Da hast Du Dir einen Bären aufbinden lassen.

Der deutsche Gesetzgeber kann ja wohl kaum Gesetze erlassen, die für alle Länder der Erde gelten!

Ich als Deutscher der schon in Deutschland Gebühren zahlen muß müsste dann auch im Ausland noch mal bezahlen?

Im Ausland nicht, in Deutschland allerdings schon.

Da zahlst Du sowohl an Deinem Hauptwohnsitz, an Deinen Nebenwohnsitzen und natürlich in den meisten Hotels, in denen man zu Gast ist (jedenfalls wenn sie eine Empfangsmöglichkeit bieten).

Der Gesetzgeber hat keinerlei Hemmungen, einer einzelnen Person den Rundfunkbeitrag ggf. zwei-, drei- oder auch viermal pro Monat abzuknöpfen.

In Ägypten jedoch endet auch der längste Arm der deutschen Gebühreneintreiber.

