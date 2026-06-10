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Vorsicht! Amazon Rückzahlung - Betrugsversuch

winnigorny1 / 0 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich habe heute eine sehr gut gemachte Spammail bekommen (wahrscheinlich mit KI generiert):

Der Titel: Amazon.de: Ihre Rückzahlung wurde veranlasst

Wer aufpaßt ist nicht gefährdet. In der Mail wird eine Bestellnummer angegeben, die aber nicht in meinem Amazon-Konto existiert!

Des Weiteren: Wer sich den ganzen Header anzeigen lässt, findet ziemlich weit unten den Eintrag, dass die IP des Absender "suspekt", also verdächtig sei.

Außerdem wird man noch ein wenig unter Druck gesetzt, Die Rückzahlung (angeblich) erfolgt nur, wenn man innerhalb von 2 Tagen auf den Link in der Mail klickt.

Gruss, Winni

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