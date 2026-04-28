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So gefährlich kann KI sein!

winnigorny1 / 14 Antworten / Baumansicht Nickles

Da habe ich nicht schlecht gestaunt:

KI-Agent killt Live-Software, löscht Datenbank + Backups in nur 9 Sek.

Quelle: https://winfuture.de/news,158354.html 

Sowas kann für eine Firma regelrecht "tödlich" sein. Ein klarer Hinweis darauf, dass man mit KI sehr vorsichtig und umsichtig umgehen muss.

Vielleicht auch ein Grund, warum MS beschlossen hat, die KI aus Windows zu entfernen? Einen Link dazu finde ich momentan leider nicht. Noch letzte Woche aber habe ich aber so eine Meldung im Netz gelesen.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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hddiesel winnigorny1 „So gefährlich kann KI sein!“
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Hallo Winni,

meinst du eventuell diesen Hinweis auf Copilot:
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5836463/ich-m-chte-die-ki-deaktivieren

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
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winnigorny1 hddiesel „Hallo Winni, meinst du eventuell diesen Hinweis auf Copilot: ...“
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Hallo Karl,

nein, den meine ich nicht. Das ist ja vor allem ein Link, wie man den Copilot entfernen kann. Was den Copiloten angeht: Den wird MS in kommenen Updates ohnehin selbst entfernen. Es gab wohl zuviel Kritik dafür:

https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/ki-integration-verschlanken-microsoft-entfernt-erste-copilot-schaltflaechen-aus-windows-11.96857/ 

Aber noch vor kurzem war ein Artikel zu finden, dass KI komplett entfernt werden sollte. Das ist nun laut MS definitiv nicht mehr der Fall. Vielleicht findet man den Artikel genau deshalb nicht mehr. Es war nämlich ein Artikel, den ein MS-CEO eingestellt hatte.

Nun wird KI wohl sogar noch "verschärft" - nämlich ausgerechnet mit einem KI-Agenten!!! Sowas hat damals ja laut Winfuture tatsächlich eine ganze Firma lahmgelegt. - Ist MS noch zu retten, sind die Jungs meschugge geworden??

Na ja - macht ja nix. Ich habe ohnehin den kompletten KI-Scheiß in Windows gemüllt. Anleitungen dazu finden sich mehr als genug im Netz und sogar unter Microsoft.com gibt es dazu eine Anleitung von Lutz Nieder:

https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5836463/ich-m-chte-die-ki-deaktivieren 

Man sollte dem Mann dankbar sein Cool...

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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winnigorny1 Nachtrag zu: „So gefährlich kann KI sein!“
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Klein bißchen, aber nur klein bißchen OT dazu:

Es gibt z.Z. ein Deutsch/Kanadisches Projekt, das eine nicht-amerikanische KI entwickeln wird, die vor allem auf Datenschutz abzielt. M.E. schon lange überfällig, dass man sich vor allem im Bereich der KI von den US-Unternehmen absetzen kann:

https://winfuture.de/news,158316.html 

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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The Wasp winnigorny1 „So gefährlich kann KI sein!“
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Wer KI nutzt, ist Betatester mit allen Konsequenzen, die man als Betatester (als "Goldsucher") zu tragen hat. Der aktuelle KI-Hype ist nichts als eine neue Massenpsychose, die nur noch von der Dummheit der Nutzer und Habgier und Bosheit der Akteure übertroffen wird.

Historische Parallelen? Goldrausch im 19. Jahrhundert. Der Aktienhype im Zuge des Neuen Marktes.

Ende
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hatterchen1 The Wasp „Wer KI nutzt, ist Betatester mit allen Konsequenzen, die man als Betatester als Goldsucher zu tragen hat. Der aktuelle ...“
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Wer KI nutzt, ist Betatester

Hat man so etwas nicht auch bei der ersten Eisenbahn gesagt?

Die Büchse der Pandora wurde geöffnet, nun müssen wir damit leben...

der Dummheit der Nutzer und Habgier und Bosheit

Was treibt den Menschen sonst noch an?

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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winnigorny1 hatterchen1 „Hat man so etwas nicht auch bei der ersten Eisenbahn gesagt? Die Büchse der Pandora wurde geöffnet, nun müssen wir ...“
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Was treibt den Menschen sonst noch an?

Nichts. Das sind die entscheidenden 3 Triebfedern, wobei die Gier zur Dummheit führt. Mein alter und leider verstorbener Freund nannte das den Drang zum "Fickvorteil". - Die eigenen Gene gegen andere durchsetzen. Darum gings schon immer. Früher war es die dickste Keule, heute ist es das dickste Auto, Haus und am Besten noch das Privatflugzeug... Überrascht

Der Mensch ist in der Masse nicht solidarisch und altruistisch. Das sind Menschen vielleicht noch in kleinen ursprünglichen Stammesgemeinschaften, wo das Überleben aller an jedem Einzelnen hängt.

Wir aber, wir Menschen der modernen Welt werden alle in kapitalistisch organisierten Systemen groß. Ja - auch die sog. sozialistisch/kommunistischen Syteme betreiben nichts anderes als die kapitalistische Marktwirtschaft. Wie sollten sie auch sonst in einer globalisierten Welt überleben?

Das Ende vom Lied: Wir leben alle in konkurrenzorientierten Gesellschaftssystemen. Einer gegen alle und alle gegen einen. Wo sollen da Solidarität und Altruismus entstehen können? Neid ist vielleich noch als weitere Triebfeder zu nennen: "Mist, der hat mehr als ich!!" - Fällt aber wohl letztlich auch unter den "Fickvorteil".

Wie hat mein Soziologie-Prof immer gesagt? Solidarität lässt sich nicht lernen. Sie bedingt sich selbst. Genau. In kleinen ursprünglichen Stammesgesellschaften - s. o. - da ist sie noch naturgegeben und selbstbedingt. In unseren modernen und komplexen Gesellschaften hat sie keinerlei Chancen.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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hatterchen1 winnigorny1 „Nichts. Das sind die entscheidenden 3 Triebfedern, wobei die Gier zur Dummheit führt. Mein alter und leider verstorbener ...“
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Drang zum "Fickvorteil".

Den sieht man auch in der gesamten Tierwelt.

Solidarität lässt sich nicht lernen.

Solidarität geht nur bis zum Eingemachten, was darüber hinausgeht ist ein Gendefekt. Die oberste Richtschnur ist der Selbsterhaltungstrieb.

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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winnigorny1 hatterchen1 „Den sieht man auch in der gesamten Tierwelt. Solidarität geht nur bis zum Eingemachten, was darüber hinausgeht ist ein ...“
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Den sieht man auch in der gesamten Tierwelt.

Der Mensch ist letztlich auch nur ein Tier. Das wussten schon die alten Lateiner:

Homo homini lupus! Aber das ist arg verkürzt. Korrekt heißt es: 

Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit.

Sinngemäß auf gut Deutsch frei nach Artur Brückmann: "Denn der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, kein Mensch. Das gilt zum mindesten solange, als man sich nicht kennt.". Quelle ist Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus 

 Und erschwerend kommt noch hinzu, dass er das einzige zur Dummheit befähigte Wesen auf diesem Planeten ist! Alle anderen Tiere handeln instinktgesteuert und da geht es nicht um den Erhalt des Individuums, sondern um den Erhalt der Art!!! Und der Mensch riskiert immer wieder die Vernichtung der eigenen Art im atomoren Armageddon!! Brüllend

Die oberste Richtschnur ist der Selbsterhaltungstrieb

Das ist der Gipfel der Dummheit, denn die oberste Richtschnur sollte der Arterhaltungstrieb sein. Amen.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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hatterchen1 winnigorny1 „Der Mensch ist letztlich auch nur ein Tier. Das wussten schon die alten Lateiner: Homo homini lupus! Aber das ist arg ...“
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Alle anderen Tiere handeln instinktgesteuert und da geht es nicht um den Erhalt des Individuums, sonder um den Erhalt der Art!!!

Es gibt auch Affen (Bonobos), die alles vernaschen was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, also auch die kennen die Lust und Deeskalation durch SEX.Überrascht

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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schoppes hatterchen1 „Es gibt auch Affen Bonobos , die alles vernaschen was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, also auch die kennen die ...“
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Bonobos

Diese Ferkel treiben es auch "von vorne" und gucken sich gegenseitig in die Augen.
Das ist wirklich unanständig! Überrascht

Dabei haben sie nur 98,7 % der Genome mit uns Menschen gemeinsam.

*kopfschüttel*

Gruß Zwinkernd

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
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hatterchen1 schoppes „Diese Ferkel treiben es auch von vorne und gucken sich gegenseitig in die Augen. Das ist wirklich unanständig! Dabei ...“
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und gucken sich gegenseitig in die Augen.

Das haben die frühen Menschen auch getan, bis sie das Kopfkissen erfanden.UnschuldigLachend

Gruß

h1

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
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winnigorny1 hatterchen1 „Es gibt auch Affen Bonobos , die alles vernaschen was nicht schnell genug auf die Bäume kommt, also auch die kennen die ...“
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also auch die kennen die Lust und Deeskalation durch SEX.

Sex hat etwas mit Lustgewinn zu tun und dient mit Sicherheit der Arterhaltung. - Die Frage ist und bleibt jedoch, was Sex mit Deeskalation zu tun haben soll?!!

Sex kann durchaus auch etwas mit Aggression zu tun haben. Beispiel gefällig? Denk' einfach mal an Kriege, in denen Soldaten reihenweise Frauen vergewaltigen/vergewaltigt haben. In Vietnam war das regelrecht eine Strategie, die von den Führern der Einheiten befehligt worden waren.

Beispiel aus der Neuzeit gefällig? Die Ukraine!! - Dort wurden die Frauen der Ukrainer auch auf Befehl von ganz oben vergewaltigt. Und das diente in dem Fall ganz bestimmt nicht der Arterhaltung, sondern es ging nur um die Demoralisierung der Gegner. Und leider dient es auch der Vernichtung der eigenen Art, denn häufig wurden die Frauen nach den Vergewaltigungen getötet!!

Da sind die Bonobonos, die du erwähnt hast, ein regelrechtes Vorbild für die Menschheit. Die kennen keine Vergewaltigung!! - Warum ist das wohl so? Vielleicht liegt es ja daran, dass Bonobonos ein Matriarchat haben (da regieren die Frauen)????

Quelle: https://www.diepresse.com/19608958/warum-bei-bonobos-die-frauenpower-siegt 

Und Frauen hatten schon immer eher die Aufgabe Hüterinnen zu sein und damit auch die Bewahrer der eigenen Art. Leider hat sich bei uns Menschen das Patricharchat durchgesetzt. - Leider sind wir wohl eher mit den Schimpansen verwandt und nicht mit den Bonobonos. 

Schimpansen kennen durchaus Vergewaltigungen. Sie überfallen nicht nur andere Schimpansengruppen und töten Rivalen, sondern sie "stehlen" auch deren Frauen und vergewaltigen sie. Abgesehen davon sind sie sogar noch Kannibalen und fressen die besigten Gegne!!! - Tja - ein weiterer Hinweis auf unsere Vorfahren, Kannibalismus ist auch uns Menschen bekannt.

Leider hat sich bei uns Menschen das

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winnigorny1 Nachtrag zu: „Sex hat etwas mit Lustgewinn zu tun und dient mit Sicherheit der Arterhaltung. - Die Frage ist und bleibt jedoch, was Sex ...“
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Leider hat sich bei uns Menschen das

und hier war der Server mal wieder abgekackt. Leider auch bevor ich meine Tippfehler "Bonobonos" statt Bonobos korrigieren konnte.

Ich wollte oben noch schreiben: "Leider hat sich bei uns Menschen das Patriarchat durchgesetzt. - Mit Ausnahme der Amazonen. Die haben sich sogar, um besser mit Pfeil und Bogen zu sein, eine Brust amputieren lassen.

Männer waren wohl für die Vorbilder - oder es war falsch verstandene Emanzipation, die man ja auch bei uns Menschen wahrnehmen können. - Wieder Frauen in der Bundeswehr. - Und dann noch Maggie Thatcher, die bewiesen hat, dass auch Frauen kriegsgeil sein können.

- Danke Maggie - da hast du uns Männer ja prima imitiert und bewiesen, dass Frauen nicht unbedingt die besseren Menschen sind.... Ist wohl halt das negative Schimpansen-Erbe... Unentschlossen

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hatterchen1 winnigorny1 „und hier war der Server mal wieder abgekackt. Leider auch bevor ich meine Tippfehler Bonobonos statt Bonobos korrigieren ...“
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Tippfehler "Bonobonos" statt Bonobos

Und dabei hatte ich das, in weiser Voraussicht, richtig vorgeschrieben.Lachend

Erfahren Sie mehr über die Bonobos, die engsten Verwandten des Menschen:

https://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon/bonobo/ 

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