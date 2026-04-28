So gefährlich kann KI sein!

Hallo Karl,

nein, den meine ich nicht. Das ist ja vor allem ein Link, wie man den Copilot entfernen kann. Was den Copiloten angeht: Den wird MS in kommenen Updates ohnehin selbst entfernen. Es gab wohl zuviel Kritik dafür:

https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/ki-integration-verschlanken-microsoft-entfernt-erste-copilot-schaltflaechen-aus-windows-11.96857/

Aber noch vor kurzem war ein Artikel zu finden, dass KI komplett entfernt werden sollte. Das ist nun laut MS definitiv nicht mehr der Fall. Vielleicht findet man den Artikel genau deshalb nicht mehr. Es war nämlich ein Artikel, den ein MS-CEO eingestellt hatte.

Nun wird KI wohl sogar noch "verschärft" - nämlich ausgerechnet mit einem KI-Agenten!!! Sowas hat damals ja laut Winfuture tatsächlich eine ganze Firma lahmgelegt. - Ist MS noch zu retten, sind die Jungs meschugge geworden??

Na ja - macht ja nix. Ich habe ohnehin den kompletten KI-Scheiß in Windows gemüllt. Anleitungen dazu finden sich mehr als genug im Netz und sogar unter Microsoft.com gibt es dazu eine Anleitung von Lutz Nieder:

https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/5836463/ich-m-chte-die-ki-deaktivieren

Man sollte dem Mann dankbar sein ...