So gefährlich kann KI sein!

also auch die kennen die Lust und Deeskalation durch SEX.
Sex hat etwas mit Lustgewinn zu tun und dient mit Sicherheit der Arterhaltung. - Die Frage ist und bleibt jedoch, was Sex mit Deeskalation zu tun haben soll?!!
Sex kann durchaus auch etwas mit Aggression zu tun haben. Beispiel gefällig? Denk' einfach mal an Kriege, in denen Soldaten reihenweise Frauen vergewaltigen/vergewaltigt haben. In Vietnam war das regelrecht eine Strategie, die von den Führern der Einheiten befehligt worden waren.
Beispiel aus der Neuzeit gefällig? Die Ukraine!! - Dort wurden die Frauen der Ukrainer auch auf Befehl von ganz oben vergewaltigt. Und das diente in dem Fall ganz bestimmt nicht der Arterhaltung, sondern es ging nur um die Demoralisierung der Gegner. Und leider dient es auch der Vernichtung der eigenen Art, denn häufig wurden die Frauen nach den Vergewaltigungen getötet!!
Da sind die Bonobonos, die du erwähnt hast, ein regelrechtes Vorbild für die Menschheit. Die kennen keine Vergewaltigung!! - Warum ist das wohl so? Vielleicht liegt es ja daran, dass Bonobonos ein Matriarchat haben (da regieren die Frauen)????
Quelle: https://www.diepresse.com/19608958/warum-bei-bonobos-die-frauenpower-siegt
Und Frauen hatten schon immer eher die Aufgabe Hüterinnen zu sein und damit auch die Bewahrer der eigenen Art. Leider hat sich bei uns Menschen das Patricharchat durchgesetzt. - Leider sind wir wohl eher mit den Schimpansen verwandt und nicht mit den Bonobonos.
Schimpansen kennen durchaus Vergewaltigungen. Sie überfallen nicht nur andere Schimpansengruppen und töten Rivalen, sondern sie "stehlen" auch deren Frauen und vergewaltigen sie. Abgesehen davon sind sie sogar noch Kannibalen und fressen die besigten Gegne!!! - Tja - ein weiterer Hinweis auf unsere Vorfahren, Kannibalismus ist auch uns Menschen bekannt.
Leider hat sich bei uns Menschen das