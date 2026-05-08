Mein Nickles-Account wurde gehackt!

Vor einigen Stunden von NordVPN diese Nachricht bekommen und auch unter "have I been pawned?" wurde das angezeigt!

Ich versuche seit Stunden, ein neues Paßwort zu generieren, habe mir dazu von Nickles mehrfach einen Link dahin per Mail schicke lassen. Das neue Paßwort gesetzt (es wurde auch als ein starkes erkannt), aber immer, wenn ich mich damit einloggen will, kommt die Nachricht "Falsches Paßwort".

Nach zwei weiteren Versuchen, werde ich dann immer für ne halbe Stunde gesperrt. Jetzt habe ich wieder ein neues Paßwort gesetzt, das wurde auch gespeichert, aber ich traue mich gar nicht, mich jetzt auszuloggen und neu einzuloggen, denn dann fürchte ich, dass ich wieder die Nachricht bekommen werde, dass ich ein falsches Paßwort eingegeben hätte.

Das ist aber schlicht unmöglich, da der FF jedesmal das neue Paßwort speichert und ich es auch bei mir in einem Dokument speichere und dann dann bei Bedarf mit Copy&Paste eintragen kann. Aber es hilft alles nichts!!!!

Es funktioniert nicht! - Was läuft hier verkehrt?