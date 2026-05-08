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Mein Nickles-Account wurde gehackt!

winnigorny1 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Vor einigen Stunden von NordVPN diese Nachricht bekommen und auch unter "have I been pawned?" wurde das angezeigt!

Ich versuche seit Stunden, ein neues Paßwort zu generieren, habe mir dazu von  Nickles mehrfach einen Link dahin per Mail schicke lassen. Das neue Paßwort gesetzt (es wurde auch als ein starkes erkannt), aber immer, wenn ich mich damit einloggen will, kommt die Nachricht "Falsches Paßwort".

Nach zwei weiteren Versuchen, werde ich dann immer für ne halbe Stunde gesperrt. Jetzt habe ich wieder ein neues Paßwort gesetzt, das wurde auch gespeichert, aber ich traue mich gar nicht, mich jetzt auszuloggen und neu einzuloggen, denn dann fürchte ich, dass ich wieder die Nachricht bekommen werde, dass ich ein falsches Paßwort eingegeben hätte. 

Das ist aber schlicht unmöglich, da der FF jedesmal das neue Paßwort speichert und ich es auch bei mir in einem Dokument speichere und dann dann bei Bedarf mit Copy&Paste eintragen kann. Aber es hilft alles nichts!!!! 

Es funktioniert nicht! - Was läuft hier verkehrt?

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
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winnigorny1 Nachtrag zu: „Mein Nickles-Account wurde gehackt!“
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So - jetzt hat es endlich geklappt!!! Ich weiß auch nicht wieso, habe nichts Anderes gemacht, als vorher auch.... Sehr seltsam.

Mit endlosen Wiederholungen den Nickles-Server "überredet"?? Na ja - Hauptsache, ich bin wieder sicher unterwegs.....

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