Merkwürdige Erpresser-Email von eigener Emailadresse erhalten

Guten Tag,

Kennt Ihr solche Mails?

Heute im Spam-Ordner eine Erpressermail mit englischem Text erhalten. Emailadresse des Absenders meine eigene. Angeblich hat sich jemand in meinen Emailaccount eingehackt, wie er schreibt und hat nun Zugang zu allen meine Daten , Fotos, Videos etc. , und ein Trojaner sei auf meinem System installiert - daher könne er mir auch mit meiner Emailadresse eine Mail schicken. Und er würde alle meine Onlinezugänge zu sozialen Netzwerken und anderen Seiten kennen, könne dort alle Nachrichten mitlesen und hätte alles gespeichert.

Aber als er dann damit kam, was er alles gespeichert hatte - spätestens da wusste ich, dass das alles Fake /verlogen ist. Denn ich war auf keiner einzigen Internetseite mit sexuellem Inhalt und hab auch keine solchen Videos und Fotos auf meiner Festplatte. Jedenfalls ging die Mail erpresserisch weiter, und die Person verlangt eine große Summe Schweigegeld... Den Zugang zu meinen Daten hätte er/sie bekommen,weil ich eine seiner Mails angeklickt hatte. In der Tat habe ich im Spamordner einige Werbemails angeklickt, auf deren Link zum Abmelden vom Newsletter ich geklickt habe, um mich aus den Newslettern auszutragen , denn die Mails gehn mir alle auf den Nerv.

Soweit dazu. Frage ist nun, ob da was dran ist, dass nun ein Trojaner auf meinem System ist. Ich hab wirklich keine Lust, mühselig das System neu zu installieren.

Das einzige was ich nun gemacht habe, ist, das Passwort für den Emailaccount geändert.

Seltsam jedenfalls; wie kann mir jemand mit meiner eigenen Emailadresse eine Email schicken?