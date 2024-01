SCAM zu existierenden Booking.com Buchungen

Da mir das erst vor wenigen Stunden bei Freunden begegnet ist, hier eine Warnung: es gibt SCAM zu Booking.com Buchungen, die wirklich verdammt echt aussehen!

Das wird als scheinbare Hotelnachricht über die offizielle Booking.com APP ausgeliefert.Man wird mit dem korrekten Namen angesprochen und es wird auf eine existierende Buchung Bezug genommen, deren Aufenthalt noch in der Zukunft liegt.

Es wird behauptet, dass ein Problem mit der hinterlegten Bezahldaten vorliegt und man muss neue Kreditkartendaten hinterlegen. Soweit, so üblich (und ist quasi der Klassiker unter den Scam-Daten). Das war auch, was uns stutzig machte.

Neu ist hier, dass anders als bei 08/15 Bank-SCAM (wie, ich soll Daten bei der Volksbank eintragen, bin aber gar kein Kunde!?!) liegen hier wirklich echte Buchungsdaten zu Grunde.

Wie immer bei solchen Attaken wird Druck aufgebaut: die Buchung würde gelöscht werden, wenn man nicht innerhalb einer kurzen Zeit reagiert.

Es bleiben zwei Hinweise:

1. Der Link den man folgen soll, führt nicht zu Booking.com.

2. Die Nachricht ist in Englisch verfasst, was aber bei einem Hotel im Ausland, auch nicht ungewöhnlich wäre.

Das scheint seit ca. Mai 2023 zu laufen. Zumindest tauchten da die ersten Berichte auf, die Google findet. Im Prinzip gibt es ja nur zwei Quellen für die Daten: Booking, com und die Hotels.

Rictig zugeben, will das aber offenbar niemand. In den berichten, wird spekuliert, dass die Hotels Opfer von Pfishing-Attacken gewesen sein könnten.

Andreas42 meint: Es zahlt sich aus, wachsam zu sein. Der SCAM-Angriff auf die Userdaten läuft hier über offizielle Kanäle. Ein Weg der offenbar vorgesehen ist, damit die Hotels über Booking.com mit den Kunden die so gebucht haben kommunizieren können.

Das ganze ist nicht anonym formuliert, sondern bezieht sich auf eine wirklich getätigte Buchung. In Fall der mir bekannt ist, erfolgte die schon vor etlichen Wochen, bis der SCAM-Versuch startete. Die Einschläge kommen näher...