Hallo zusammen,

Der folgende Link besagt, dass die USA die Welt gerettet haben.

Die USA sagen, dass sie gerade die Welt vor mehr als 100 Webseiten von den Bösewichten der Mode gerettet haben: Russische Hacker (xataka.com.mx)

In Kürze:

Das US-Justizministerium gab die Beschlagnahmung von 41 Websites bekannt, über die russische Spione versucht haben sollen, auf Computer und E-Mail-Konten verschiedener Regierungsbehörden wie dem Pentagon und dem Außenministerium zuzugreifen. Microsoft beschlagnahmte weitere 66 Websites "im Rahmen einer Zivilklage", berichtet Bloomberg. Nach Angaben des Tech-Riesen steckt eine Hackergruppe namens Star Blizzard hinter diesen Websites. Die USA und ihre Verbündeten behaupten, dass diese Organisation für den russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) arbeitet und mindestens seit 2016 aktiv ist.

Wie Star Blizzard arbeitete

In einer Erklärung erklärte Microsoft, die Aktionen der Hackergruppe seien"hartnäckig und raffiniert" gewesen. Star Blizzard hat seine Ziele oft gründlich recherchiert und sich als vertrauenswürdige Kontakte ausgegeben , bevor sie einen Angriff starteten.

Microsoft hat zum Beispiel zensierte Bilder einer erfolgreichen Phishing-E-Mail aus dem Jahr 2022 veröffentlicht. Diese enthielt einen Anhang, den der nicht identifizierte Absender den Empfängern zum Öffnen empfahl und als Leitfaden zur Verbesserung der Cybersicherheit bezeichnete.

Microsoft hat außerdem festgestellt, dass diese mit der russischen Regierung verbündete Gruppe zwischen 2023 und 2024 mehr als 30 zivile Organisationen ins Visier genommen hat, darunter Journalisten, Studienzentren und sogar Nichtregierungsorganisationen. Die Erklärung besagt, dass sie insbesondere auf pro-ukrainische Gruppen und NATO-Länder abzielt.

Frühere Anschuldigungen gegen Star Blizzard

Letztes Jahr beschuldigten die britischen Behörden die Gruppe, eine einjährige Cyberspionagekampagne gegen britische Gesetzgeber durchgeführt zu haben. Microsoft sagte, es habe die Aktivitäten der Gruppe seit 2017 verfolgt.

Laut Bloomberg wurde Star Blizzard auch mit einer Website in Verbindung gebracht, die 2023 private E-Mails eines ehemaligen britischen Spionagechefs veröffentlichte. Außerdem soll die Gruppe einen ehemaligen US-Botschafter in der Ukraine ins Visier genommen haben. Andere Nachrichtendienste, die mit der Untersuchung derartiger Bedrohungen betraut sind, nennen dieselbe Hackergruppe auch unter anderen Namen, z. B. Cold River.

Während Microsoft keinen Zweifel daran hat, dass Star Blizzard seine Infrastruktur umbauen wird, um seine Aktivitäten wieder aufzunehmen, betrachtet das Unternehmen die in Zusammenarbeit mit der US-Regierung durchgeführten Aktionen als Beeinträchtigung seiner Arbeit, zumindest im Moment, in einer kritischen Zeit, in der „ausländische Einmischung in demokratische Prozesse in den USA“ von größter Bedeutung ist, so die Erklärung.

Gruss

Sascha