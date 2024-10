Hallo an alle,

Ich weiß nicht, ob das stimmt, obwohl die Website ehrlich ist, weil lese es seit Jahren, abier hier:

Unas lamparas de lava son la clave de la seguridad de todo internet: así es el "Muro de la entropía"

Kurz:

Lavalampen sind der Schlüssel zur Sicherheit des gesamten Internets: das ist die "Entropie-Wand".

Cloudflare ist eines der wichtigsten Unternehmen in der Welt des Internets. Nur wenige Menschen wissen davon, denn nur die Erfahrensten sind sich in der Regel der Existenz des Unternehmens bewusst. Als es jedoch das letzte Mal ausfiel, breitete sich Panik im gesamten Netz aus. Tatsächlich führte der Cloudflare-Absturz dazu, dass das Internet weltweit zum Erliegen kam. Das ist noch gar nicht so lange her, denn es war vor weniger als einem Jahr. Dieses Online-Sicherheitsunternehmen hat 100 Lavalampen an seinen Wänden, und der Grund dafür ist wirklich kurios.

Jedes Mal, wenn Sie auf eine Website zugreifen oder einen DNS für Android erhalten, nutzen Sie die Dienste von Cloudflare, ohne es zu wissen. Deshalb ist ihre Bedeutung radikal und ihre komfortablen Büros zeigen deutlich die Ideologie, die sie antreibt, sich ständig zu verbessern. Die sogenannte "Entropie-Wand" mit 100 Lavalampen hat viel damit zu tun. Die Büros von Cloudflare werden von einem ziemlich merkwürdigen Raum beherrscht. Wir sprechen von dem, was seine Schöpfer die "Wand der Entropie" getauft haben, ein Ort, an dem hundert Lavalampen das tun, was sie am liebsten tun: sich chaotisch und ohne jegliche Logik bewegen. Obwohl es sinnlos erscheinen mag, so etwas in den Büros zu haben, hat der Youtuber Tom Scott die Büros des Unternehmens betreten, um seine Geheimnisse zu ergründen, und sie haben ihm erklärt, wozu diese Wand dient.

Computer sind nicht sehr gut darin, Zufallszahlen auszuwählen. Jeder Teil eines Computers ist auf vorhersehbare Weise aufgebaut und verwendet logische Muster.

Das ist ein Problem, da es die Sicherheit generell erschwert. Es ist leicht, etwas zu knacken, wenn man genau weiß, was die Muster sind. Etwas, das sie nicht auf ihren SSL-Verschlüsselungsdienst anwenden wollten.

Cloudflare war der erste Webdienst, der die SSL-Verschlüsselung völlig kostenlos angeboten hat, so dass wir wissen, dass die Verbindung zwischen dem Webbrowser und der Website, auf die er geleitet wird, vollständig verschlüsselt ist.

Das Ziel war es, Schlüssel zu kreieren, die völlig zufällig und unvorhersehbar waren, unmöglich zu erraten durch maschinenähnliches logisches Denken. Hier kommen die Lavalampen ins Spiel.

Wir zeichnen die Lavalampen auf und verwandeln sie in einen Strom von zufälligen, unvorhersehbaren Bytes. Diese Daten verwenden wir, um die Schlüssel zu erstellen, die den Cloudflare-Dienst verschlüsseln.

Auf diese Weise sind die Lavalampen der "Entropy Wall" der Schlüssel zur Sicherheit von Millionen von Websites und den verschlüsselten Verbindungen zwischen ihnen und unserem Computer.

Die Quintessenz:

Alles in der Datenverarbeitung ist unglaublich vorhersehbar, da es logischen Mustern folgt.

Das macht die Sicherheit zu einem Problem, denn man kann immer alles vorhersagen.

Also haben sie nach etwas gesucht, das chaotisch ist , das nicht vorhersehbar ist , z. B. nach Lavalampen.

ist , z. B. nach Lavalampen. Sie zeichnen sie den ganzen Tag lang auf und wandeln dann ihre Bewegungen in Informationsketten um, die als Passwort für die Verschlüsselung dienen.

Es ist wahrscheinlich eine der originellsten Methoden, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Tatsächlich hat sich Cloudflare als eine schnelle und sichere Alternative erwiesen, die uns hilft, nicht zu kompliziert zu werden, selbst wenn wir das Unternehmen nicht wirklich kennen.

Gruss

Sascha