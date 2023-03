Nagelneuer USB-Stick bereits infiziert???

Klingt heftig...



Falls der Trojaner nicht als Software auf dem Stick selber sitzt, sondern als Script in der Firmware ähnlich vorinstallierter Software auf den Sticks lauert, hast Du verspielt. Mit einem Live-Linux und GParted auf einem PC ohne weiteres Betriebssystem kannst Du vielleicht noch "in den Stick" schauen, ob die Größe tatsächlich stimmt oder auch nur per Firmware vorgegaukelt wird. Meiner bescheidenen Ansicht nach sind die fehlenden 18GB zu 1TB der "Schutzraum" für die Malware.



Schaut man sich die Preise gängiger Sticks mit 1TB und USB 3.x an, so fangen die No-Names bei etwa 60€ und dann sollten im Verbund mit so einer "krummen" Kapazitätsangabe und einem seit gerade einem Monat aktiven Anbieter schon ein paar Lichter angehen - China hin oder her.



Solche Software dient eher dem Abgreifen von Daten, dem Aufbau eines Bot-Netzes und darüber dann wahrscheinlich ein weiterer Angriff oder das Eindringen in Netzwerke über so einen unauffällig installierten Schadcode. Neben dem "Social Engineering" und infizierten Mails sind solche fremden Datenträger in Firmennetzwerken eine der großen Risiken für einen größeren Hack.

Alles in allem würde ich das Ding entsorgen und zwar so, dass keiner mehr den Stick nutzen kann. Dein System setze auf einen Stand vor dem ersten Anstecken des Sticks zurück, denn die Methode ist ähnlich der, wo mit Malware infizierte USB-Sticks absichtlich verloren wurden!!!



PS. Melde bitte auch den Anbieter an Amazon, auch wenn der mit dem Produkt evtl. wieder neu auftaucht. Ob es Sinn hat, mit dem Stick zur Polizei zu gehen und die darüber zu animieren, über einen anonymen Anbieter in China zu ermitteln, überlasse ich Dir, halte es aber eher für fruchtlos.