MIM - SPAM oder Trojaner...

Nutze TCP IP View und entdecke immer wieder IP Adressen, dubiose Domain Namen.



Der PC ist eigentlich OK, auch das Netzwerk...



Virescanner OK, auch Defender wird genutzt...



Leider habe ich vergessen, in welchem Nickles Buch, WO dieses Thema behandelt wurde...



Kurze Frage:

Wie bitte kicke ich IP Adressen, die ich für nicht vertrauenwürdig halte, weg, oder beende ohne großen Aufwand, die Verbindung?



Wie kriege ich raus, ob ich "Opfa" gar Zombi bin, wenn doch eigentlich alles OK ist?



Dankend für die Aufmerksamkeit, auch für gute Info`s wünsche ich noch frohe Ostern...





(Mit MIM mein(t)e ich Man in the Middle...)