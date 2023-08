GMX.de jetzt Spam-Server?nen die auch nzur kostenpflichtigen zu haben.

Hallo nochmal,

nachdem ich in den letzten Monaten täglich 100 und mehr Spammails erhalten habe und diese alle an lunixer@gmx.de gingen, habe ich diesen Account jetzt gelöscht und die wichtigen Kontakte auf eine andere Adresse geändert.

Unter meiner (Haupt-)e-Mail bei Gmx kamen bisher keinerlei Spam.

Aber exakt von dem Moment an, an dem die vollgespamte e-Mail-Adresse gelöscht war, bekomme ich jetzt genauso viele Spam wie vorher - nur halt jetzt an die Hauptadresse.

Und noch was: Egal, wie oft ich die Spam als solche markiere, sie wird von gmx nicht als solche akzeptiert und so bekomme ich von exakt den selben Absenderadresssen immer wieder die gleichen Spam.

Geht das nur mir so, oder will sich gmx die Kunden vergrauen?

PS: Sorry für verhunzte Titelzeile, aber das kann ich nicht mehr editieren, der Cursor ist unbemerkt dahin gehüpft :(

Support scheinen die auch nur kostenpflichtigen zu haben.