Emails von Mitarbeitern (Office 365) auslesen

Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, weil ich Office 365 nicht kenne.

Wie sind denn bei euch die Datenschutzbestimmungen?

In Deutschland wäre so was höchst problematisch:

https://www.haufe.de/compliance/management-praxis/vorsicht-falle-bei-privater-nutzung-von-e-mail-accounts_230130_417164.html