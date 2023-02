Dringend - Jetzt antworten

Grad wieder mal lustige Mail gekriegt:

Hallo Fremder!



Ich habe Ihr Gerät gehackt, weil ich Ihnen diese Nachricht von Ihrem Konto gesendet habe.

Wenn Sie Ihr Passwort bereits geändert haben, wird es jedes Mal von meiner Malware abgefangen.



Sie kennen mich vielleicht nicht und fragen sich höchstwahrscheinlich, warum Sie diese E-Mail erhalten, richtig?

Tatsächlich habe ich auf einigen Websites ein bösartiges Programm auf Erwachsenen (Pornografie) gepostet, und Sie wissen, dass Sie diese Websites besucht haben, um Spaß zu haben (Sie wissen, was ich meine).



Während Sie sich Videoclips ansahen, begann mein Trojaner als RDP (Remote Desktop) mit einem Keylogger zu arbeiten, der mir Zugriff auf den Kamerabildschirm Ihres Telefons sowie eine Webcam verschaffte.



Unmittelbar danach sammelte mein Programm alle Ihre Kontakte aus Messenger, sozialen Netzwerken und auch per E-Mail.



Was ich getan habe?

Ich habe ein Double-Screen-Video gemacht.

Der erste Teil zeigt das Video, das Sie sich angesehen haben (Sie haben einen guten Geschmack, ja ... aber seltsam für mich und andere normale Menschen), und der zweite Teil zeigt die Aufzeichnung Ihrer Aktionen.



Was tun?



Nun, ich denke, £4,760.00 GBP sind ein fairer Preis für unser kleines Geheimnis.

Die Zahlung sollte an die folgende Bitcoin-Adresse erfolgen:

(Wenn Sie es nicht wissen, suchen Sie bei Google nach „Wie man Bitcoins kauft“).



BITCOIN-ADRESSE FÜR DIE ZAHLUNG: bc1qhzy5vjf4kpwy4ej24ckxm8tkvlqhyczhaa2kfw

(Dies ist CASE-sensitiv, bitte kopieren und einfügen)



HINWEIS: DENKEN SIE DARAN, DIE BITCOIN-ADRESSE VOR DER ZAHLUNG BEI UNS ERNEUT ZU BESTÄTIGEN, UM ZWEIMALE ZAHLUNG ZU VERMEIDEN.



Bemerkungen:

Sie haben 2 Tage (48 Stunden) Zeit, um zu bezahlen. (Ich habe einen speziellen Code und im Moment weiß ich, dass Sie diese E-Mail gelesen haben).



Wenn ich keine Bitcoins bekomme, sende ich Ihr Video an alle Ihre Kontakte, einschließlich Familienmitglieder, Kollegen usw.

Wenn ich jedoch bezahlt werde, werde ich das Video sofort zerstören, und mein Trojaner wird sich selbst zerstören.



Wenn Sie nicht glauben und einen Beweis wollen, antworten Sie einfach auf diese E-Mail mit „BEWEIS“ und ich werde Ihr Video per E-Mail an 5 Ihrer Kontakte senden und auf der Facebook-Pinnwand posten. In dem Sie nicht für immer entfernen können. Ist das was du willst? Wenn nicht, fahren Sie fort und zahlen Sie unverzüglich.



Antworten Sie nur, um die Bitcoin-Adresse für die Zahlung erneut zu bestätigen, oder wenn Sie Fragen zur Zahlung haben, klicken Sie dann auf Antworten. Versuchen Sie nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen, da ich eine Opfer-E-Mail verwende, die gehackt und offengelegt wurde.



Wiedersehen!