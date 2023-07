Der neuste Trick dieser Banditen!

Bekomme gerade das Ding auf den Mail-Server mit folgendem Inhalt:

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie ausgewählt wurden, um einen Zuschuss in Höhe von 850.000 € von der Kommission des Europäischen Entwicklungsfonds zu erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Der Code für Ihren Antrag lautet (EU/SAN/9500/2023). Um die Mittel zu beantragen, müssen Sie die folgenden Informationen per E-Mail an unseren Vertreter des Europäischen Entwicklungsfonds, Herrn Lewis Van Graan, senden (europa-fonds@europe.com). Vollständiger Name: E-Mail: Adresse: Alter: Beruf: Referenzanspruch Code: Telefonnummer: Land.

Dieses Programm wurde von der Agentur der Kommission für den Europäischen Entwicklungsfonds für Unternehmer, expandierende Unternehmen, Start-ups und Einzelpersonen mit innovativen Ideen entwickelt und gefördert. Mehr als 2 Millionen Menschen in ganz Europa haben von dieser Kampagne profitiert.

Alle Zuschüsse müssen bis spätestens 15. August 2023 beantragt werden. Nach diesem Datum fließt der gesamte Fonds als nicht ausgegebene Mittel an die EU-Schatzkammer zurück. Vergessen Sie nicht, in allen E-Mails Ihren Referenzantragscode anzugeben.

Grüße Herr. Didar Ulug Europäische Kommission Europäischer EntwicklungsfondsE-Mail: europa-fonds@europe.com







Na denn, nix wie ran an die Kohle...

