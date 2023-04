Den habe ich ich in 2009 gemacht, als ich in der Google-Suche "Google" eingab. Hatte ich schon vergessen und fand ihn nur, weil ich am "Aufräumen" war. - Also diesen Screenshot werde ich garantiert behalten und möchte ihn der Nickles-Gemeinde nicht vorenthalten!

Es gibt kaum etwas Lustigeres in diesem Bereich, denke ich. - Vielleicht kann ja außer mir noch jemand darüber lachen?

Manchmal ist Google doch von frappierender Ehrlickeit........