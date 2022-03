Und anderes Schlangenöl ist da besser?



Fremd-AV kann man sich imho jede stecken und beim Defender ist das OS selber von MS und daher die Quelle im Zweifel dieselbe. Da hilft dann nur ein anderes OS.

Und bei Hardwarekrempel hat man ja auch noch nie gehört, dass da jemals Backdoors drin waren wie etwa bei CISCO oder so.



Das BSI kann ich dazu leider nicht ernst nehmen. Schon alleine dieses Zitat:



"Antivirensoftware, einschließlich der damit verbundenen echtzeitfähigen Clouddienste, verfügt über weitreichende Systemberechtigungen und muss systembedingt (zumindest für Aktualisierungen) eine dauerhafte, verschlüsselte und nicht prüfbare Verbindung zu Servern des Herstellers unterhalten."



Deswegen brickt auch so manche AV den SSL-verschlüsselten Datenstrom von Browsern, um darin nach PUP, Viren usw. zu filtern und reisst dabei selber Löcher. Über welche Server so etwas bei Cloud-basierten Lösungen läuft und wer sich dort alles bedient, kann am Ende auch keiner unter normalen Umständen prüfen - janeisklar;-)