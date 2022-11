Smartphone - merkwürdige SMS

Moin,

Habe eben 'ne SMS auf mein smarthome erhalten. Die Nachricht:

Ihre Lieferung wurde erhalten. Bitte überprüfen Sie den Status Ihrer Sendung. Darunter ein Link, blau hinterlegt und unterstrichen, wie ein Link. Sieht aber nicht wirklich aus wie ein Link, oder?

i.mgtnv.com/?adsh

Abgesehen davon laufen alle meine Sendungen entweder als Großbrief/Einwurfeinschreiben oder als DHL-Paket und alles, was ich versendet habe, ist seit gestern beim Empfänger angekommen (lt. Benachrichtigung von DHL). Es gab seit gestern 13 Uhr nichts mehr, was hätte noch empfangen werden können.

Wenn ich diesen Link in die startpage-Suche eingebe wird mir das hier angeboten:

Den 2. Link kann man vergessen. Gebe ich in der Suche:

0000950144-06-007221.txt - SEC.gov

ein erhalte ich das hier: https://sec.report/Document/0000950144-06-007221/

Santander Bancorp 2006 8-K Current report

02.08.2006 ... Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 ... 0000950144-06-007221.txt, Complete submission text file, 1416009 ...

Unterm Strich habe ich das unbestimmte Gefühl, dass mir jemand ne Bombe in Form einer SMS auf mein Handy geschickt hat. - Ich habe das Ding auf jeden Fall gelöscht, da es mich ohnehin nicht betrifft.