PC massiv gehackt

Hallo!

Mein PC wurde massiv gehackt. Ich benutze "avast antivir", kostenlose Version. Dieses Programm analysiert auch das Netzwerk.

Plötzlich waren ein "unbekanntes Gerät" und ein HP-Rechner in meinem Netzwerk.

Durch diesen Hack wurde das Hauptpasswort im Firefox ausgeschaltet. Außerdem wurde das Hauptpasswort auch in den Backups von Firefox ausgeschaltet. Der Hacker hatte also Zugriff auf sensible Daten, wie meine Adresse und meine Telefonnummer. Plötzlich bekam ich merkwürdige Telefonanrufe.

Es wird aber noch schlimmer. Das BIOS in meinem MSI B350Pro VDH + Ryzen Prozessor wurde auch verändert. Ich bemerkte dies, als ich als Vorsichtsmaßnahme Win 11 neu installieren wollte. Windows meldete: Das Betriebssystem kann auf diesem Rechner nicht installiert werden. Ich flashte das BIOS neu und Win 11 konnte installiert werden!

Inzwischen habe ich auch alte Systembackups aufgespielt und den Router gewechselt (AVM) und mit einem starken PW versehen. Der alte Router war ein Speedport, der lediglich ein PW mit 12 Zeichen zulässt.

Wer könnte ein Interesse an mir haben?