Kostenloses Malwarebytes nicht mehr so empfehlenswert - m. E.

Programmname: Malwarebytes

Neue Versionsnummer: 4.5.8

Download-Link: https://de.malwarebytes.com/mwb-download/



Das Programm ist in meinen Augen nicht mehr als kostenlose Version zum schnellen und gelegentliche Prüfen zu empfehlen. Ich benutzte es in der Vergangenheit hin und wieder um eine schnelle zusätzliche Überprüfung zu starten, ohne es als Virenscanner im Hintergrund laufen zu lassen. - Begründung:



1. Es trägt sich im Autostart ein, wird aber über den Taskmanager von win 10 nicht mehr im Autostart angezeigt! - Man kann es nur noch unten rechts in der Taskleiste mithilfe des nach oben zeigenden Pfeils finden und dann dort deaktivieren

2. Man kann keinerlei Einstellungen mehr aufrufen - mithin ist völlig unklar, was gesucht und/oder gefunden wird/werden soll

3. Nach jedem Scan kommt die Kaufaufforderung.



Menschen, die das installieren, um sich gelegentlich zu versichern, dass sie sich nicht schon etwas eingefangen haben, sollten das nach der Installation und nem Virenscan sofort deinstallieren oder in der Taskleiste unten rechts mit Klick auf den kleinen Pfeil im Autostart deaktivieren, denn sonst wird es jedesmal in der Probezeit mit dem System gestartet und belastet das System unnötig und es nervt außerdem mit Updateaufforderungen nach jedem Scan.

Also - meins ist das nicht mehr wirklich.

Bei allen vorigen Versionen konnte man den Autostart mit dem System in den Einstellungen noch abstellen, ebenso den laufenden Hintergrundscan und man konnte einstellen, wonach gesucht wird. - Das alles ist Geschichte und es wird einem schwergemacht, den Autostart des Programms zu unterbinden.