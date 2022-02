Moinsen,

überrascht mich eigentlich nicht, aber ich bin ja auch nicht viele. Wer sich mit dem Verein einlässt, sollte dann aber auch wissen, mit wem er sich da abgibt. Dass der Grundton dieses Berichtes ein ironischer ist, muss aber wohl keinem gesagt werden, oder doch? Wenn mir Amazon bekanntgibt, dass Katzenstreukäufer wie ich auch Katzenstreu oder Katzenstreu kaufen würden, oder eventuell auch Katzenstreu... dann lässt das doch sehr auf die "Intelligenz" dieser Algorithmen schließen. Und Jeff interessiert sich einen Sch....dreck dafür, was ich kaufe. Hauptsache, es wird was gekauft. Damit er wieder einen Spacejump machen kann, oder endlich seine Raumstation bekommt, oder seine Kolonie auf dem Mond oder besser auf dem Mars. Oder er kauft die Ukraine und verhökert die Rechte an Putin... oder, oder, oder...wer weiß es, du, kleiner Alpha13 wohl am wenigsten. Schade eigentlich...

Peet