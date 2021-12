„Microsof sorgt sich um mich....“

... und das heute schon zum 4. Mal....

Die ersten Anrufe habe ich nach der Ansage (alle auf english mit asiatischem Akzent, wahrscheinlich aus Indien, der klingt immer ziemlich typisch,lol!) mit meiner Antwort:

"But what a coincidence, I am also a Microsoft employee!" - abgebügelt, woraufhin die Jungs auflegten.

Die Krönung war der letzte Anruf. Diesmal eher chinesischer Akzent und auf Deutsch - wahrscheinlich ein hübsche, kleine Chinesin, die mich mit den Worten:

"Guten Tag mein Name ist ........ (konnte ich mir nun leider nicht merken) und ich bin von Microsoft. Ihre Combjuuter sendet uns ständige Nachrichten über eine schuweerwiiiiegende Information mit eine Virus......." begrüßte....

Da konnte ich nun nicht mehr an mich halten und kriegte einen lauten Lachkrampf - bis kurz vor Schluckauf....

Die Dame schien davon sehr überrascht, denn sie benötigte wohl glatte 15 Sekunden, bis sie dann wortlos auflegte..... - Zum Glück. Mir wurde langsam die Luft knapp!!!

Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit, LOL!