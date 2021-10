Acronis als Abo !?

Nur für kurze Zeit

Acronis Cyber Protect Home Office Essentials

sparen Sie 60 % bei Ihrem neuen Abonnement

Acronis möchte also ein wiederkehrendes Stück vom Kuchen, was ja auch lukrativer ist, als eine Lizenz für viele Jahre.

Wer allerdings bis heute weder Cyber Protektion, noch Home Office Essentials benötigte, wird die wohl auch zukünftig kaum brauchen, hat aber ein Abo an der Backe.

Aber dem Trend der Zeit entsprechend muss alles aufgebläht werden, wodurch es nicht unbedingt nachhaltiger wird.

Kann man nur hoffen, dass die alten Acronis True Image Versionen noch lange funktionieren.

Gruß

h1