Zum Wochenausklang zwei schnelle Links zum Datenschutz...

...oder auch nicht;-)



Einmal ein Etappenerfolg gegen das Abziehen von Daten per Abkommen, die das Papier nicht wert sind, auf dem Sie stehen.



Danke - Max Schrems!



Zum Zweiten die Scheinsicherheit von Firmen, die u.a. von eben solchen Daten leben, aber immer abstreiten, dies zu tun.



Wie im weiteren Text zu lesen ist, wird zumindest in der Eigenwerbung hirnvernebelnd von "Datenschutz auf Militärniveau" und "No-Log-VPN" gesprochen.



So ganz tief in meinem Inneren habe ich den Hauch eines Gefühls von Ahnung, dass diese Hohlphrasen weder etwas wirklich Aussagekräftiges noch Dingfestes sind, mit denen sich etwas zur wirklichen Qualität festlegen lässt. Geschweige denn wird sich auf diesen Blödsprech hin ein geprellter Nutzer juristisch wehren können, dessen Daten jetzt irgendwo zum Nutzen oder eher Schaden der Allgemeinheit herumgeistern.





"Die Datenschutzexperten schätzen ein, dass mögliche Auswirkungen von Betrug über Doxing, Erpressung, Virusangriff sowie Hacking, Verhaftung und Verfolgung reichen könnten."



Wenn uns doch nur jemand gewarnt hätte...