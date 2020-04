„Virus eingefangen trotz Vorsicht?“

Rein von der Sache her kannst Du die Verknüpfung löschen und damit sollte es gut sein.



Um sicher zu gehen, kannst Du noch den AdwCleaner drüberlaufen lassen.



Und als Hinweis für die Zukunft: Von Portalen wie Computer-Bild oder Chip würde ich Dir dringenst abraten etwas herunterzuladen. Das sind nun einmal werbefinanzierte Portale und diese werden daher immer versuchen, Dir auf die eine oder andere Art etwas anzudrehen.



Klicke daher bitte nicht immer auf die erste Fundstelle der Suchmaschine, die hier sicher Google war. Verwende stattdessen alternative Suchergebnisse wie Startpage oder DuckDuckGo und lade soweit als möglich die Software von der Quelle!!!



Hier wäre das übrigens diese gewesen und die war bei Startpage der erste Eintrag.



Google als Suchmaschine ist stark SEO-lastig und daher ist es mehr als wahrscheinlich, dass nicht die besten oder wie hier zutreffendsten Ergebnisse zuerst angezeigt werden, sondern die der Anbieter, welche entweder am meisten blechen oder am ehesten ihren Inhalt für Suchmaschinen optimieren. Dieser "Trend" ist bei Google das Geschäftsmodell.