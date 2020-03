Total AV und Arger

Hallo auch,

Hat außer mir noch jemand momentan Probleme, mit dieser Total AV Backage.

Folgendermaßen, habe Jan. 2019 mir dieses Vienprogramm mal gekauft ca 30€ und nach 2 Monaten wieder gelöscht da es meiner Meinung keine wirkliche Funktion hat und ich mir weitere Zusatzprogramme kaufen sollte.Die haben dann und auch weiterhin genervt, Ich habe dennen dann im März 2019 alles per Mail mitgeteilt, das ich dieses Programm nicht mehr nutzen werde, und sie sollen mich auch aus ihrem Verteiler rausnehmen da ich damit nichts mehr zu tun haben will und auch in Zukunft nicht mehr nutzen werde. Soweit kamenn weiterhin Mails ich wäre ungeschützt und blabla. Jetzt kommt das eigentliche: Jetzt am 14 diesem Monat erhalte ich eine Zahlungsaufforderung von TotalAV über 117,81 für ?? Abbuchung über Paypal. Ich habe sofort diese Anforderung bei Paypal am 20. gelölscht, trotzdem hat Paypal versucht am 21 abzubuchen, ging nicht da ich vorsichtshalber das Konto geräumt habe. Widerspruch bei Paypal mehrmals versucht und auch geschildert das weder ein Abo besteht noch dieses Programm genutzt wird, Wird nicht annerkannt. Kann ja auch nichts vorlegen da ja nichts vorliegt

Demnach vertritt Paypal wohl Diese TotalAV dies sitzen in London. Jetzt kommt eine Androhung von Paypal wenn ich nicht zahle wird eine Inkasso beauftragt. Müßte denn nicht bei nichtzahlung, diese Total AV sich an mich wenden. Habe mich mal durchgegoogelt bin also kein Einzelfall. Dies zunächst mal als Hinweis für solche die mit dem Gedanken spielen TOTALAV sich anzusehen.

Hat jemand der Leser einen Tipp was ich da noch unternehmen könnte, vielleicht hat ja jemand der Leser die gleich Erfahrung gemacht. Soll ich mit einem Anwalt gegen PayPal angehen, was würdet ihr raten hiezu

Sie haben eine Zahlung über €117,81 EUR an Total AV gesendet (billing@totalav.com).



Wir werden den Betrag innerhalb der nächsten 1-2 Arbeitstage von Ihrem Bankkonto abbuchen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Bankkonto ausreichend gedeckt ist, um Gebühren zu vermeiden. Hab natürlich keie Zahlung gesendet, Die haben versucht abzubuchen über Papal. abzubuchen.

Händler

Total AV

billing@totalav.com

+44 3333706569 Mitteilung an Händler

Sie haben keine Mitteilung eingegeben.

Gruß Forza