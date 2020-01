„Ixquick https und AdwCleaner 8.0.1“

Und - was willst du mir damit sagen? - Ich weiß, was ein PUP ist - und dies ist sogar ein PUP.Optional.Legacy. - Und dass die Suchmaschine "Ixquick https" kein PUP, sondern eine sichere Alternative zu Google ist, sollte doch wohl eigentlich klar sein (und ich habe die schon seit Jahren am Laufen)?

Die Meldung tauchte auch jetzt das erste Mal auf, nachdem ich den AdwCleaner heute auf die Neuste Version upgeated habe.Ich halte das für ein "false positive", solange mir hier jemand nicht schlüssig das Gegenteil beweist.

Ähnlich verhält es sich mit Malwarebytes - nur umgekehrt. Dort wurde mir von den alten Versionen grundsätzlich meine deaktivierte Virenmeldung an MS als PUP gemeldet. - In der neuen Versionen jetzt nicht mehr.....