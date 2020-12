Grade angesehen - im zdf heute, 02.12. um 23 Uhr (oder vorab)

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-gestohlene-identitaet---auf-der-spur-der-online-betrueger-100.html

Sicherheit ist angeblich in Deutschland viel geringer als in anderen Ländern. Deshalb sind für Betrüger-Netzwerke solche Dinge wie online-Einkauf mit falscher Identität und Bezahlen mit falschen PayPal-Accounts für Betrüger grade in Deutschland sehr beliebt.

Anne