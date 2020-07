„Deutsche Post“

Im Shop der Deutschen Post hat sich einiges getan. Die gucken genau hin, was du im Browser hast und was deine VPN filtert.

Seit Tagen stelle ich fest, dass die Bezahlfunktion mit Paypal in dem Shop nicht mehr funktioniert. Es popt ein leeres Fenster auf, das sogleich wieder verschwindet. Das habe ich dem Service gemeldet.

Lapidare Antwort: Alle PopUp-Blocker, Script- und Werbeblocker deaktivieren. dann geht es auch. Und ansonsten läge das eben an meiner Systemkonfiguration.....

Das Lustige: Die AddOns sind auf der Seite schon immer bei mir deaktiviert gewesen, weil das dann eben nicht funzte. - Hilft aber nicht. Mit meiner VPN-Verbindung konnte ich schon seit fast 3 Wochen nicht mehr rein. - Da habe ich die Funktion "Werbung blocken" dann deaktiviert. - Half auch nicht. Habe ich dann wieder aktiviert.

Jetzt weiß ich woran es liegt: Wenn ich den FF im abgesicherten Modus, also ohne die doch deaktivierten AddOns starte, dann geht es!! - Aber auch nur, wenn ich auch noch in meiner VPN-Software Werbung zulasse.

Die gucken also bei DHL nicht, ob du aktiv etwas blockst, sondern ob du entsprechende Addons im Browser hast! So ein Dünnsinn. Auf allen anderen Seiten, die nicht funzen, genügt es, die AddOns zu deaktivieren. Im Postshop darfst du gar keine installiert haben. Das ist schon dreist, in meinen Augen und geht irgendwie gar nicht!

Immerhin geht es dann mit FF im abgesicherten Modus und aktiver VPN. - Ist ja auch was - nur wissen muss man das. Und der Support beim Postshop hat da wohl auch keinen Durchblick, was die Programmierer der Seite da so verzapfen...