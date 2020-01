Chrome leitet Google Suchanfragen an Bing weiter

Habe aktuellen Chrome

Problem:

Wenn ich in der Statusleiste was eingebe um es zu suchen - sucht er nicht mehr mit google sondern mit bing.

Er ladet zuerst kurz google, dann leitet er weiter auf bestmatchingg.com und dann leitet er weiter an bing.

Bisher probiert:

- chrome neuinstalliert (browserdaten behalten)

- adwarecleaner, malwarebytes, cc-cleaner - alles von chip.de runtergeladen und gescannt und Dinge bereinigt bzw nix gefunden

- Erweiterungen durchgeschaut, diese sind aktiv, alle habe ich schon seit Monaten mindestens:

Adblock

ublock origin

Adult website blocker

form vault

metamask

session buddy

- Chrome Einstellung Suchmaschine ist natürlich auf google

- ich kann mich nicht erinnern in letzter Zeit irgendetwas komisches installiert zu haben

Danke für Tips