„Blöder Versuch....“

...aber wirklich blöde!

Seit ein paar Tagen bekomme ich über eine Adresse, mit welcher ich noch nie irgendwas mit Amazon zu tun hatte, Mails mit folgender Kopfzeile:





Sieht man sich die vollständigen Kopfzeilen an, dann sieht das so aus:

Und der Text besteht lediglich aus irgendwelchem Zeichensalat, wie in der letzten Zeile meines "Fotos" zu erkennen ist (das sind so etwa 20 - 30 Zeilen) - vermutlich ist das irgendwas, was mit HTML erstellt ist, allerdings zeigt mein Mailprogramm solche "Texte" überhaupt nicht an.

Wer fällt denn auf so einen Mist rein? Das ist ja noch nicht einmal "gut gemacht"... *LOL*

Wandert bei mir natürlich ungesehen in die Tonne bzw. jetzt, nachdem ich einen Filter erstellt habe, wird das direkt auf dem Server gelöscht. Würde mich mal interessieren, ob jemand von euch auch schon diesen Mist bekommen hat.