„SPAM-Emailgröße 2 MB oder 4MB oder 5 MB ohne Anhänge - vielleicht Bitcoin-Missbrauch oder was anderes ?“

Hallo Leute,

ich bekomme in OUTLOOK in erheblichem Umfang SPAMS, was dennoch auf den betreffenden Emailadressen, die ich hier anspreche, so wenig ausmacht, dass "einfach löschen" reicht.

Es ist mir noch nicht mal die Installation eines SPAM-Filters wert ist (den müßte ich dann auch kontrollieren, da oft auch "gute Mails" im SPAM-Filter landen). Mal eben den Mist killen geht vom Ansatz her doch schneller.

Nun erreichen mich seit einiger Zeit merkwürdig große SPAMS. Immer wieder in der Größe 2MB, oder 4 MB oder 5 MB. Aber "ohne Email-Anhänge"

So toll können die mitgesendeten Bilder und Grafiken (es handelt sich meist um Werbung für Lottospiel, Rubbeln und Casinos) gar nicht sein, dass sie dermaßen viel Platz bräuchten.

Ich mache mir Gedanken, ob da nicht noch ganz andere Dinge mitverschickt werden, die ich in Outlook&Co gar nicht sehe.

Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel die Berechnung von BITCOIN-Codes immer umfangreicher wird, über Grafik-Karten-CPUs abgewickelt wird, und oft "ausgelagert" wird auf die PCs von Unbeteiligten.

Ja, und ich habe Grafikprobleme - langsamer Bildaufbau bei CAD-Programmen, zum Beispiel bei einem Refresh. Langsames Anspringen nach Arbeits-Pausen, in denen der Rechner "irgendwas anderes" macht als "mir zur Verfügung zu stehen". Bei Bildprogrammen wie Irfanview dauert es oft Minuten, bis der erstmals hochfährt - danach funzt der aber easy.

Ich habe immer wieder den Eindruck, dass die Grafik "belegt ist" und sich erstmals besinnen muss, bevor sie zur Verfügung steht.

Könnte da ein Zusammenhang bestehen ?

Gibt es hier Erfahrungen mit solchen "großen Mails" ?

Wie kann ich das prüfen was da los ist ?

Und ggfs abstellen ?

Hat hier jemand Erfahrung mit dem Thema ?

P.S. Das System ist durch Kaspersky Internetsecurity geschützt - die meldet "alles clean"