„Würdet Ihr so etwas zulassen?“

Moin



Die Angaben sind etwas dünn.



Wenn Du ein Problem hast oder meinst, ein Problem zu haben, welches mit einem Produkt von Acronis zusammenhängt, dann gehört das zum Service von Acronis.



So Du sicher bist, dass es sich wirklich um die Firma handelt und nicht um die Anrufe irgendwelcher Spammer, die sich ungefragt als Supporter von MS und anderen Firmen ausgeben, sehe ich da jetzt kein Problem.



https://kb.acronis.com/de/content/38014



Wenn Du natürlich meinst, dass die auf Deiner Kiste etwas sehen könnten, was sie nichts angeht oder Du Zweifel an der Echtheit des Supports hast, dann lasse einfach die Finger.



Oder Du stellst hier Deine Frage, was bei Dir mit Acronis gerade zickt, wenn Dich die dortigen FAQ nicht weiterbringen.