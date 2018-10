„Warum bekommt man personenbezogene Werbung?“

Werbung an mich persönlich

Zum Thema Wie kommen Unternehmen an meine Adresse finden sich auf den verlinkten Seiten die üblichen Erklärungen.

Dort ist auch die DDV-Robinsonliste zu finden mit Briefadresse und online-Registrierung für kostenlosen Eintrag.

Der WIKI-Eintrag beschreibt die Zusammenhänge zur Robinsonliste ganz gut.

Seit ich meine Adresse vor vielen Jahren - damals per Brief - in die DDV-Robinsonliste habe eintragen lassen, ist Briefwerbung an jemanden aus meinem Haushalt passe.

Allenfalls von IKEA gibt es hin und wieder Werbung oder einen Katalog, weil dort mal etwas gekauft und der Werbung nicht widersprochen wurde.

Dagegen gibt es zum Beispiel keine Werbung von den bekannten Elektronik-Händlern, bei denen ja auch Geräte mit Lieferadresse gekauft wurden.

Deutsche Post Direkt verwendet in die Robinsonliste eingetragene Adressen auch nicht für Werbung - soviel ich weiß.

Die Robinsonliste scheint nachhaltiger zu sein als der Eintrag in die Sperrdatenbank bei Post Direkt. Denn da steht so la-la was von fünf Jahren und es könnte ja... erneute Erhebung der Daten...

Gruß,

Anne