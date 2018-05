Vorsclag: Neue Rubrik Europäisches Datenschutzgesetz

Das neue Datenschutzgesetz ist natürlich längst überfällig. Allerdings ist es ein gewaltiger Risikofaktor für Kleingewerbetreibende im E-Commerce.

Was da alles beahtet werden muss, ist für mich so unübersichtlich und zum Teil "geheimnisvoll" wie nur irgendwas. - Abgesehen davon, dass da ein immenser Zeitaufwand vonnäten ist, um sich einzulesen.

Hinzu kommt noch, dass es vor Ungereimtheiten wimmelt: man z.B. auch die E-Mails und E-Mail-Adressen von Kunden löschen muss, wenn die das beantragen. - Was soll dennn der Scheiß??? Schließlich fordern die Finanzämter, dass man den E-Mail-Verkehr der letzten 10 Jahre speichern und archivieren muss???!!

Ungereimtheiten über Ungereimtheiten. Und was ist mit den Daten, die von Besuchern der Homepage zu löschen sind, wenn mein Provider die aber für 3 Monate speichert?????

Und was ist z.B. mit Google Analytics? Kann ich ja theoretisch abstellen, den Scheiß guck ich mir eh nicht an, habe aber Angst, dass sich das Abstellen negativ auf das Ranking bei Google auswirken könnte.......

Angeschissen sind mal wieder die Kleinen mit wenig Kohle - die Großen beauftragen Fachleute und Fachanwälte, die ihre Fachleute auf dem Laufenden halten......

Und Kleinen kann das in die Pleite treiben. Ich höre schon, wie die Abmahnanwälte die Messer wetzen...... Zum Glück habe ich einen Kumpel, der sich einigermaßen auskennt, aber ich denke da an viele andere Kleine, die nicht so einen genialen und netten Kumpel haben. - Allerdings die Frage nach Google Analytics oder nach der Vorratsdatenspeichereung der Provider kann er mir auch nicht beantworten......