Ich blocke eingehende Spam Mails in Outlook. Seit ein paar Tagen erhalte ich jedoch täglich 3 Mails die nicht an mich adressiert sind und in ihrer Adresse @outlook.com stehen haben.

Da ich auch eine outlook.com Mailadresse habe, hab ich die Mails bisher nicht in die Sperrliste eingetragen, weil ich befürchte dass dann für mich bestimmte Mails ebenfalls im Orkus verschwinden.

Ist meine Befürchtung richtig und warum erreichen mich nicht an mich adressierte Mails?

fbe