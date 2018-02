Inwieweit man das Teil in die Tool vom Sinn her in die Tonne treten kann mag man sich streiten:

https://www.ashampoo.com/de/eur/pin/1304/sicherheitssoftware/Ashampoo-Spectre-Meltdown-CPU-Checker

Bei mir und allen anderen Bekannten fkt. es.

Bei einer Freundin erscheint nach Download und Ausführung folgendes:

"Konnte die Powershell Anwendung nicht finden"

Hab magere Auskünfte zum Rechner, HP, ein Jahr jung, Win10 und Updates auf aktuellem Stand. Mediamarktgeschichte.

Wo liegt der Fehler?