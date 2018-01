Wer kennt das Programm "Malwarebyt"? Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Empfehlungen als zusätzlicher Schutz zu Avira?



Das eine ist wie das andere eine AV und die sind in gewisser Art und Weise alle Schlangenöl.



MBAM oder das von ihnen aufgekaufte AdwCleaner ist ganz nett, wenn man zusätzlich zur eigentlichen AV auf Toolbars, Adware und anderen Kram scannen will, der von einer "richtigen" AV nicht unbedingt erfasst wird. Das dürften auch die Funde durch MBAM sein.



Besser ist in so einem Fall, Software nur vom Hersteller zu laden und wenn schon aus Drittquellen, dann diese wenigstens benutzerdefiniert installieren und die unerwünschten 'Beigaben' abzuwählen.



Grundsätzlich gibt es nicht die beste AV oder schlechteste, denn die sitzt 1m vor dem Monitor.



Wenn Du Dich mit MBAM besser fühlst, dann werfe Avira vom Rechner und installiere eben diese. Nach wie vor gilt tendenziell, dass der MS-hauseigene Defender/MSE als kostenloser Grundschutz genügt und viele der Dinge auch mit Bordmitteln erledigt werden können, die Bezahl-AV per Featuritis anbieten.



Spezielle Banking-Modi sind mit einem privaten Modus des Browsers auch erledigt und Skript- und Werbeblocker lassen sich per Addon ebenfalls im Browser erledigen.



Der Rest ist eher pillepalle und oft selbst wieder Sicherheitsrisiko wie z.B. das Cracken von SSL im Browser durch Kaspersky.