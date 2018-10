„Lange nix gehört von Kaspersky“

"Weiterhin äußert Kasperski seine Bewunderung für die politischen Systeme in Singapur und China, die besonders effektiv seien und meint, er könne keinen Unterschied zwischen dem Ein-Parteien-System der Sowjetunion, die er als Kind für ein glückliches und gerechtes Land gehalten habe, und dem „Zwei-Parteien“-System der USA erkennen."

https://de.wikipedia.org/wiki/Jewgeni_Walentinowitsch_Kasperski

"Natalja Kasperskaja ist Vorstandsmitglied der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer (RSPP)[47] und des Verbandes der Entwickler von Software-Produkten (ARPP) Inländischer Software,[48] gehört dem Expertenrat für russische Software beim Russischen Ministerium für Kommunikation,[49] dem Geldmittelausschuss der Skolkowo-Stiftung[50] und dem Kuratorium des Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) an.[51] Sie ist Mitglied des Bündnisses der Maschinenbauer Russlands,[52] des Verbands für den Schutz von Informationen (AZI)[53] und des Verbands der Sicherheitsexperten BISA."

https://de.wikipedia.org/wiki/Natalja_Iwanowna_Kasperskaja

Wenn das keine Putin Speichellecker und typische russische Oligarchen sind ist im Himmel gerade Jahrmarkt!!!

Der einzige Unterschied zu fast allen anderen russischen Oligarchen ist nur sie haben die Kohle nicht gestohlen, sind sonst genau solche Riesenarschlöcher!

Und wer nicht weiß was vom Mörder und Godfather (auch Zar genannt) Putin zu halten ist, der ist mit dem Klammerbeutel gepudert und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche!