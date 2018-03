IT-Sicherheit in Deutschland

Wer glaubt noch an die Sicherheit auf der IT-Ebene?

"Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist eine dem Innenministerium unterstellte Bundesbehörde mit Sitz in Bonn. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Sicherheit in der Informationstechnik (IT) von Behörden und Unternehmen zu gewährleisten."

Und genau damit ist der Verein gescheitert, nicht nur das, man scheitert immer weiter still vor sich hin. Unvorstellbar oder?

Da sitzen gut bezahlte, spezialisierte spezial Spezialisten und lassen sich ausplündern. Unvorstellbar oder?

Und wir kleinen Lichter zerbrechen uns unsere Köpfe darüber, ob wir nun mit, oder ohne AV-Software, oder mit welcher Marke, ob kostenlos oder kostenpflichtig unsere simplen Blech/ oder Plastikdosen an der großen weiten Welt teilhaben lassen.

In diesem Sinne, save surf

