„Es ist wohl schlimmer als bisher bekannt. Nächste Lücke in CPUs“

Was hat die kriminelle Manipulation einer Abgassoftware mit einer Chipsatz-Design-Schwäche zu tun?

Ganz einfach: Geht man davon aus, dass die "Designschwäche" durchaus gewollt ist, ist das eben genauso illegal. So gesehen ist das nix anneres!

Und davon kannste mal ausgehen, dass dem so ist. So nach dem Motto: Wenn ich der NSA schon das weltweite illegale Schnüffeln einrichte, dann will ich auch bei der NSA schnüffeln; wer weiß, wozu das einmal gut sein kann! LOL

Erinnert mich daran: Wir haben dafür Kontrolleure....... Aber wer kontrolliert die Kontrolleure???

..... Und wer besvhnüffelt die Schnüffler?

Da sind m. E. durchaus Parallelen!