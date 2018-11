Das ist was Neues

Angeblich von "Telekom Alert"

Schlecht gemacht, aber jedenfalls habe ich so eine Mail noch nie erhalten. Wie immer habe ich das nur im Textmodus angeschaut. - Verspüre auch keine Lust, das im HTML-Mode anzuschauen.. Hat jemand ne Ahnung, was das ist? Ich vermute mal, dass das, wenn ich das an meinen Posteingang sende, irgendeine Bombe dort zünden könnte.

Die Absenderadresse schicke ich lieber nicht mit. Wenn jemand die haben will, kann ich ihm die über eine persönliche Nachricht schicken. Mit Sicherheit ne gefälschte Adresse. Was mit xxxxxxx(at)t-online.de......

Würde mich schon interessieren, was das ist hier kommt der Inhalt:

"Halo (Meine E-Mail-Adresse) :

Sie haben 15 neue entfernte Nachrichten ab dem 2nd November, 2018 11:00 AM (UTC) welche sind unten aufgeführt zusammen mit den Aktionen, die ergriffen werden können: Release Posteingang: Senden Sie die Nachricht an Ihren Posteingang. Bericht Als nicht Junk: Senden Sie eine Kopie der Nachricht zur Analyse an Telekom. Diese Mitteilung wurde an (Meine E-Mail-Adresse)."



Das ist mit Sicherheit was bösartiges - nur was - irgendso ein Phishing-Scheiß?