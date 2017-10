Die Datei hatte keine Endung

Das glaube ich so nicht. Eher gehe ich davon aus, dass du in der Dateiansicht noch nicht eingestellt hast, dass "bekannte Dateiendungen" nicht ausgeblendet werden. Das ist nämlich so eine Eigenart von Windows, die man eigentlich nach einer Neuinstallation sofort in Angriff nehmen soll ud dort in den Einstellungen das Häkchen entfernt, sodass man immer weiß, mit welcher Art von Dateien man es zu tun hat.