„WannaCry nur Ablenkung?“

Jetzt torpedieren die sich schon gegenseitig:

because this attack shuts down SMB networking to prevent further infections with other malware (including the WannaCry worm) via that same vulnerability, it may have in fact limited the spread of last week’s WannaCry infection

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/adylkuzz-cryptocurrency-mining-malware-spreading-for-weeks-via-eternalblue-doublepulsar

An Ablenkung glaub ich da eher nicht:

However, it should be noted that the Adylkuzz campaign significantly predates the WannaCry attack

Warum sollte jemand, der nur still und leise Bitcoins schürfen will, dann später so viel Staub aufwirbeln?