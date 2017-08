Über diese Seite auf T-online.de hab ich mich heute geärgert:

Die Einblendung bleibt stehen und verdeckt die Seite auch wenn man nach unten scrollt. Ich habe NoScript installiert, was in der Regel solche Unverschämtheiten verhindert. Diese Seuche bekomme ich nur weg wenn ich alles freigebe, was ich nicht will.

Ich nutze den FF 55.0.3 und NoScript 5.0.9 vom 27.08.17 unter Windows 10.

fbe