„Spam zurückschicken und verhindern“

Gibt es keine Einstellung, um hier die Mails automatisch zurückzusenden, ?????? habe mit antworten schon probiert und dann ca. 5- 10 soche Mails hineinkopiert, um Ihnen den Mist zu retourniern, hat aber auch nichts gebracht.Meistens war Delivery unaibalabel, . Es sind nur einige Zeilen Text, und unten ist ein link , der "verdeckt " ist. d. h., ich muss den anklicken, und zu sehen , welche Webpage das ist . Aber auch hier kann man nicht "unsubscribe" finden oder anklicken.



Da wirst Du niemals etwas finden, um das "abzubestellen". Im Gegenteil würde ich mich davor hüten, in einer solchen Mail überhaupt einen Link anzuklicken. Erstens bestätigst Du damit extra für die Deppen, dass die Mail tatsächlich angekommen ist und führst eventuell sogar noch ungewollt Code auf Deinem Rechner aus, so btw. gibst Du einmal mehr Deine Mailadresse als lohnendes Ziel preis.



Da Spam relativ oft über Bots läuft, wirst Du daher auch nahezu nie einen Absender tatsächlich erreichen, ausser Du schaust im Header direkt nach. Dort wirst Du vermutlich recht schnell bei der Nigeria-Connection u.ä. landen.



Wenn es möglich ist, dann stelle Outlook so ein, dass nur die Kopfzeilen geladen werden und HTML in den Mails abgeschaltet ist.



Sollte es echt so heftig sein, kannst Du im Zweifel nur eine neue Adresse einrichten und mit dieser dann etwas vorsichtiger sein.



Falls Du Dich etwas mehr einlesen möchtest, gerade was das Auslesen des Headers betrifft und tieferes Wissen von Spam-Methoden , kannst Du das hier tun:



http://spam.tamagothi.de/



Das setzt aber Linux und etwas Wissen über die Konsole voraus wie bei den whois-Abfragen. Das geht natürlich auch in Windows mit eigenen Mitteln, wenn man will.



http://spam.tamagothi.de/2017/10/25/nicht-immer-nur-an-kaffee-denken-acht-lebensmittel-die-ihnen-sofort-energie-geben/



http://spam.tamagothi.de/2017/10/22/purchase/