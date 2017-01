„Neuer Versuch, logindaten von der Telekom abzufischen“

aber wenn man irgendwo einen Account hat dann muss man die Mail untersuchen aber nicht öffnen.

Keine Gefahr, wenn man sie in Thunderbird als Textmail empfängt. Dann kann man gefahrlos öffnen (nebenbei: Wie willst du die Mail untersuchen, ohne sie zu öffnen?) und wie ich den Header und den Inhalt an das abuse-team der Telekom (z.B.) schicken.

Dann kümmern die sich um die Gauner und blocken den Junk schon auf ihrem Eingangsserver.

Selbst der Link ist im Textmodus keine Gefahr - man müsste ihn schon kopieren, in die Adresszeile seine Browser pasten und dann öffnen.

Und so doof kann man nicht sein, wenn in der ansonsten gut gefälschten Mail (Grafik) der volle Name in der Anrede nicht auftaucht und unten in der Signatur statt Buchstaben komische Zeichen auftauchen.... - Wie auch in diesem Fall.